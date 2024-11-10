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巴基斯坦車站爆炸 至少26死60傷

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

巴基斯坦西南部俾路支省首府奎達市一處火車站九日發生炸彈爆炸，至少十四名軍人和十二名平民等廿六人喪命。當地分離主義組織俾路支解放軍（BLA）承認犯案，聲稱攻擊目標是站內的巴基斯坦軍人。

美聯社和法新社九日報導，事發時間為上午，近百名旅客正等候從奎達市開往拉瓦爾品第的列車。爆炸發生後，月台屋頂的金屬結構炸開，旅客行李四散，地上血跡斑斑。奎達市一家醫院發言人說，另有四十六名軍人和十四名平民受傷。

當地警方說，正確認這起爆炸原因，目前研判可能是自殺炸彈攻擊。巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫說，犯案者將付出沉重代價。

BLA等當地民族主義團體數十年來從事叛亂，尋求讓資源豐富的俾路支省從巴基斯坦獨立。該省也有許多中國大陸「一帶一路」旗下大型基礎建設計畫。但當地分離主義分子認為，該地利潤豐厚的金銅礦開採和能源計畫並未造福當地人，時常攻擊中國相關目標，包括中國在該省營運的深水港瓜達爾港。

BLA八月也聲稱攻擊該省警局和鐵、公路，逾七十人喪生，夏巴茲．夏立夫稱該團體企圖破壞巴中合作。十月初，該團體也宣稱在金納國際機場附近以自殺炸彈攻擊一家中資企業車隊，導致兩名中國人喪命。

巴基斯坦 炸彈

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