美印太指揮官：印太對手 恐測試川普新政府底線

美國國家廣播公司（NBC）九日刊登印太司令部空軍指揮官施奈德獨家專訪。他提到，自賴清德總統五二○就職以來，共軍在台灣周邊的挑釁飛行行動增加了百分之三百。

施奈德說，不管是進入台灣的防識區（ADIZ）或越過台海中線，自五二○以來，這些空中行動增加百分之三百。這是欺凌及侵略性的行為。

施奈德還說，這是施壓，以向世人呈現既成事實，不只是對台灣。北京持續加大力道，結合軍事、外交、資訊及經濟行動，以遂行不戰而屈人之兵的目的。

施奈德認為，美國的印太對手可能在川普新政府成立之初測試新底線。這跟美國兩黨總統候選人誰當選無關，機會主義者均會這麼做。而美軍已做好準備，將持續向華府領導高層提供選項。

另外，日本首相石破茂同日主持慶祝自衛隊成立七十周年的閱兵活動時，譴責中國大陸和俄羅斯軍機今年入侵日本領空是侵犯日本主權，令人完全無法接受。

身為自衛隊最高指揮官的石破對官兵訓話時提到，日美同盟是日本外交與安保的基軸，也是印太和國際社會和平繁榮的根基。為實現自由開放印太願景，日本將持續與盟邦和志同道合國家建構多重的網絡，以強化嚇阻力。

石破指出，日本正面臨自二戰結束以來最嚴峻又複雜的安保環境，今後將均衡地加強外交力與防衛力。他並提到，七日跟美國總統當選人川普通電話時，兩人一致認為將進一步合作讓日美同盟提升至新境界。