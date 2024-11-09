北韓干擾GPS信號 韓國批危及民航安全

韓國聯合參謀本部（JCS）周六（11月9日）發布聲明稱：「北韓昨日和今日（11月8日至11月9日）在海州和開城進行了全球定位系統（GPS）干擾挑釁」，數艘船只和數十架民航飛機因此經歷了「一些操作上的中斷」。

在此事件發生的一周前，北韓聲稱試射了威力強大的固體燃料洲際彈道導彈。

韓國軍方已警告在西海地區運行的船只和飛機小心北韓的GPS信號干擾。

韓國聯合參謀本部也敦促北韓停止其GPS干擾挑釁，「我們強烈敦促北韓立即停止其GPS挑釁，並警告其將對由此產生的任何後續問題負責」。

南北關係敵對加劇

自北韓開始向韓國放送垃圾氣球並發射一系列彈道導彈以展示實力以來，南北韓之間的局勢降至新低點。

航空專家對北韓的垃圾氣球行動、導彈發射以及GPS干擾表示擔憂，因為這可能危及航班的運行並帶來安全風險。

北韓領導人金正恩對韓國保守政府的敵意日益加深。韓國政府批評北韓放棄其與韓國和解的長期目標。

除了通過發射導彈展示實力外，北韓向俄羅斯提供軍備和部隊以支持普亭在烏克蘭的戰爭，也令外界感到擔憂。

（美聯社、法新社、路透社）

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