川普擬再退出巴黎氣候協定

紐約時報八日報導，美國總統當選人川普的政權交接小組正籌畫明年一月川普就任後再次退出巴黎氣候協定，並縮減美國西部若干國家保護區範圍，以擴大鑽探和採礦，還預計恢復對亞洲和歐洲出口液化天然氣的新許可。

川普的交接團隊已為此擬定多份氣候、能源相關行政命令和總統公告。除前述措施，還將不准加州等州設定比聯邦政府更嚴格的汙染標準，並裁撤各局處中，致力防止貧窮社群承受過度汙染衝擊的辦公室。部分該團隊成員還研議將美國環保署（EPA）總部及其七千名僱員遷出華府。

川普也有意在白宮設置一位統整各單位政策的專責高官，以利減少監管並增產煤、石油和天然氣。共和黨籍北達科他州長柏根為人選之一，他是川普選戰的重要能源事務顧問。川普第一任期的能源部長、前汽車業說客布魯伊特也被點名。

川普交接團隊發言人李威特雖不願向紐時證實前述動作。但她回應路透詢問時則說，五日大選結果相當於授權川普兌現競選承諾。

巴黎氣候協定在二○一五年聯合國氣候變化綱要公約第廿一次締約方會議（COP21）通過，旨在廿一世紀結束前，控制全球氣溫增幅在工業化前的攝氏兩度內。

川普二○一七年宣布退出該協定。二○一九年十一月美國正式就此事通知聯合國，時任國務卿龐培歐指稱該協定不利美國商業；川普同年八月則說，能源是美國財富根基，不願為了再生能源等「夢想」，犧牲美國富饒的化石燃料財富。

美國退出該協定於二○二○年十一月生效，但拜登翌年一月就任總統後，旋即讓美國重新加入。

川普也在二○一七年調整部分國家保護區範圍，使幾個美洲原住民部落視為神聖的數十萬英畝土地，可用於採礦等開發。拜登二○二一年恢復熊耳、大階梯–艾斯卡蘭蒂與東北峽谷和海山國家海洋保護區的面積。但紐時報導，川普回任後將立即重畫熊耳、大階梯–艾斯卡蘭蒂國家保護區界線。

六位知情人士向紐時說，川普交接團隊規畫能源和環境議程時借重兩位川普舊臣，即前內政部長柏恩哈德和前環保署長惠勒。兩人曾分別為石油、燃煤業遊說。川普已示意歡迎柏恩哈德回任內政部或白宮等要職。

二○一六年負責川普政府環境部門交接的幕僚艾貝爾說，目前川普團隊正拿拜登上任第一天、第一周和第一個月的作為當模板，「我們會看拜登做了什麼」。

今年聯合國氣候峰會（COP29）十一日至廿二日將在亞塞拜然首都巴庫召開，與會國大多加入巴黎氣候協定。