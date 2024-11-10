美擬再退出巴黎氣候協定 川普上任後將推翻多項前政府環境政策

美國總統當選人川普的政權交接小組正籌劃明年1月上任後，推翻拜登政府多項環境政策，包括再次退出巴黎氣候協定、縮減西部國家保護區面積以擴大鑽探和採礦，和恢復對亞洲和歐洲的液化天然氣（LNG）發放出口許可。

紐約時報8日報導，川普的交接團隊已為此擬定多份行政命令和總統公告。除前述措施，還將不准加州等州設定比聯邦政府更嚴格汙染標準，並撤除各局處中致力於防止汙染對貧窮社群造成不成比例影響的辦公室。部分交接團隊成員還研議要將美國環保署（EPA）總部及其7,000名雇員移出華府。

此外，川普還有意在白宮設置一位「能源沙皇」，負責協調各局處政策，以達到裁撤規範和方便增產石油、天然氣和燃煤。共和黨籍北達科他州長柏根為人選之一，他也是川普選戰重要的能源議題顧問。川普上一任期時的能源部長布魯伊特也被點名。

知情人士表示，川普交接團隊主要仰賴兩名川普前朝人士來為他規劃能源和環境議程，分別是前內政部長柏恩哈德，以及前環保署長惠勒。川普也已示意可讓柏恩哈德回鍋內政部或白宮。

川普交接團隊發言人李威特不願向紐時證實前述動作。

他回應路透詢問時則說，5日大選結果等於授權川普兌現競選期間的承諾，「他將會兌現」。

川普2017年上任同年就宣布，將退出全球195國2015年通過的巴黎氣候協議，並在2019年11月正式通知聯合國退出，隔年同月生效，但拜登2021年1月上任後隨即簽署17項行政命令和備忘錄，其中包括了讓美國重返巴黎氣候協定。

川普第一任也曾縮小自然保護區面積，2017年的更動使數十萬英畝美洲原住民心目中的神聖土地，可用於採礦和其他開發用途。但拜登2021年10月簽署三份宣言，恢復了三座保護區的面積。川普重返白宮後將立刻再次重劃熊耳和大階梯–艾斯卡蘭蒂保護區，以反映他當年的更動。

拜登政府今年1月暫停發放新的LNG出口許可，以完成一份有關LNG出口對環境和經濟影響的研究。能源部官員表示，將會年底前發布一份草擬更新分析，以因應60天的公開評論期。