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兇手承認了！巴基斯坦火車站爆炸增至26死 俾路支解放軍宣稱犯案

中央社／ 巴基斯坦奎達市9日綜合外電報導
巴基斯坦西南部俾路支省一座火車站今天發生爆炸事件，一名醫院發言人表示26人死亡，其中包括14名軍人。圖／法新社
巴基斯坦西南部俾路支省一座火車站今天發生爆炸事件，一名醫院發言人表示26人死亡，其中包括14名軍人。圖／法新社

巴基斯坦西南部俾路支省一座火車站今天發生爆炸事件，一名醫院發言人表示26人死亡，其中包括14名軍人；當地分離主義組織「俾路支解放軍」已宣稱犯案。

法新社報導，爆炸發生時，乘客正在俾路支省（Balochistan）首府奎達市（Quetta）主要火車站的月台上候車。

奎達市桑德曼省立醫院（Sandeman Provincial Hospital）發言人貝格（Wasim Baig）提到，「有14名軍人和12位平民喪命」，上調警方先前提供的25人死亡人數。

貝格還說，另有46名安全部隊人員和14位平民受傷。

法新社記者在現場看到一灘灘血跡和撕裂的背包，原本用來為乘客擋風遮雨的大片金屬板頂棚也被炸毀。

這起火車站爆炸案發生在當地時間上午8時45分左右，該地區主要分離主義組織之一的俾路支解放軍（Baloch Liberation Army, BLA）已宣稱犯案。

俾路支解放軍發布聲明指出，這起攻擊是「針對在奎達市火車站的巴基斯坦部隊…他們剛結束在步兵學校的訓練課程」。

巴基斯坦 死亡 爆炸 軍人

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