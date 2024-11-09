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北韓派兵後…親俄駭客組織攻擊頻繁 南韓急開會議討論應對方案

中央社／ 首爾9日專電
南韓國家安保室今天表示，自從北韓派兵支援俄羅斯以來，親俄駭客組織對南韓的網路攻擊明顯更加頻繁。示意圖。圖／聯合報系資料照片
南韓國家安保室今天表示，自從北韓派兵支援俄羅斯以來，親俄駭客組織對南韓的網路攻擊明顯更加頻繁。示意圖。圖／聯合報系資料照片

南韓國家安保室今天表示，自從北韓派兵支援俄羅斯以來，親俄駭客組織對南韓的網路攻擊明顯更加頻繁。

南韓國家安保室昨天為此與國家情報院等相關部會召開緊急盤點會議，討論政府部門與主要機關官網遭到「分散式阻斷服務」（DDoS）攻擊的狀況與應對方案，要求盡速強化阻擋攻擊的措施。

南韓國防部、合同參謀本部、環境部、行政安全部轄下國家情報資源管理院、執政黨國民力量等單位官方網站5日遭受駭客攻擊；全國法院網站也在7日遭到類似攻擊，官網停擺約一個多小時。

據南韓政府推測，這次針對政府機關的網路攻擊是由親俄駭客組織所為，所幸因南韓國情院密切關注這些組織動態，並與有關單位共享訊息、採取應對措施，雖然部分機關官網使用一度出現障礙，但未造成實質損失。

南韓國安室預測，駭客組織可能隨烏克蘭戰爭發展持續發起攻擊，相關單位將持續監測網路安全威脅，強化因應措施。

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