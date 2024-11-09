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越南國家主席梁強首次出訪 赴智利秘魯出席APEC

中央社／ 河內9日專電
越南國家主席梁強。圖／美聯社
越南國家主席梁強。圖／美聯社

越南國家主席梁強9日起陸續訪問智利秘魯，並出席在秘魯利馬舉行的APEC峰會。這是梁強10月下旬擔任越南國家主席以來的首次出訪。

越南前鋒報（Tien Phong）報導，越南外交部表示，梁強（Luong Cuong）率領高階代表團於9至12日訪問智利，12至16日訪問秘魯，同時出席在秘魯利馬舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會。

梁強是軍人出身，10月21日獲越南國會選為越南國家主席，這次赴智利與秘魯訪問，是他就任國家主席以來的首次出訪。

越南與智利1971年建立外交關係，雙方在國際組織和多邊論壇中保持良好合作與協調。

今年前9個月，越南與智利的雙邊貿易額將近13億美元（約新台幣416億元）、年增5%。目前，智利是越南在拉丁美洲的第4大出口市場，次於墨西哥、巴西和阿根廷；越南則是智利在東南亞國家協會（ASEAN）的最大貿易夥伴。

越南與秘魯1994年建立外交關係，雙邊貿易近年快速成長。雙邊貿易額從2016年的3.5億美元增至2022年的6億美元，成長幅度約70%。今年前9個月的貿易額達2.9億美元。

越南與秘魯同為跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）成員，並擁有多項不同領域和行業的優惠承諾，兩國在提升貿易總額方面有許多合作機會。

目前，越南在秘魯有兩項重要的電信領域投資計畫。兩國在聯合國和其他多邊論壇中保持合作並相互支持。

越南1998年正式加入APEC。梁強此行將參與APEC峰會的各項主要活動，並會見APEC重要夥伴以及大型企業集團。

陪同梁強一起出訪的官員包括，國防部長潘文江（Phan Van Giang）、副總理、外交部部長裴青山（Bui Thanh Son）、國家主席辦公室主任黎慶海（Le Khanh Hai）、農業農村發展部部長黎明歡（Le Minh Hoan）、文化體育旅遊部部長阮文雄（Nguyen Van Hung）等。

APEC 智利 秘魯 越南

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