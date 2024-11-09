日本眾院敗選後 公明黨同意齊藤鐵夫出任主席
日本執政聯盟成員之一的公明黨今天舉行臨時黨代表大會，一致同意72歲的國土交通大臣齊藤鐵夫擔任代表（黨主席），接替在這次眾議院大選落選的前代表石井啓一。
日本時事通信社報導，面對明年夏天將登場的參議院改選及東京都議員選舉，齊藤將盡速進行黨務重整。
齊藤致詞總結眾議院大選敗選原因時說，未能扭轉「政治與金錢」造成的不利影響，這是黨的力量不足。
他呼籲黨員團結說，「只要全黨團結一致奮起的話，反轉攻勢就能大幅往前進」，並強調一定要在參議院改選等選戰中獲勝。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言