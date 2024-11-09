日本眾院敗選後 公明黨同意齊藤鐵夫出任主席

日本執政聯盟成員之一的公明黨今天舉行臨時黨代表大會，一致同意72歲的國土交通大臣齊藤鐵夫擔任代表（黨主席），接替在這次眾議院大選落選的前代表石井啓一。

日本時事通信社報導，面對明年夏天將登場的參議院改選及東京都議員選舉，齊藤將盡速進行黨務重整。

齊藤致詞總結眾議院大選敗選原因時說，未能扭轉「政治與金錢」造成的不利影響，這是黨的力量不足。

他呼籲黨員團結說，「只要全黨團結一致奮起的話，反轉攻勢就能大幅往前進」，並強調一定要在參議院改選等選戰中獲勝。