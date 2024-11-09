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出席日本自衛隊成立70週年觀閱式 石破茂批中俄侵犯主權

中央社／ 東京9日專電
日本首相石破茂今天出席紀念日本自衛隊成立70週年觀閱式（類似閱兵式）。圖／美聯社
日本首相石破茂今天出席紀念日本自衛隊成立70週年觀閱式（類似閱兵式）。圖／美聯社

日本首相石破茂今天出席紀念日本自衛隊成立70週年觀閱式（類似閱兵式）。他對部隊訓示時，痛批中國、俄羅斯侵犯日本領空，是對日本主權的重大侵犯。

紀念自衛隊成立70週年觀閱式今天在日本陸上自衛隊朝霞駐屯地訓練場舉行。

日本自衛隊最高指揮官石破茂身為觀閱官，對著約800名自衛官訓勉時表示，日本目前面臨第二次世界大戰後最複雜的安全保障環境，為堅決守護人民性命與生活，有必要雙管齊下，均衡地強化外交力與防衛力。

石破指出，俄羅斯、中國軍機今年相繼侵犯日本領空，這是對日本主權的重大侵害，日本完全無法接受。另外，北韓還以空前頻繁的頻率，一而再，再而三地試射彈道飛彈。

有關區域安全保障，石破強調：「為實現自由開放的印度太平洋，有必要多重構築同盟國與同志國（理念相近國家）間的網絡。」

石破強調日美同盟重要性。他指出，這是日本外交與安全保障基軸，是印度太平洋地區與國際社會和平繁榮的基礎。

石破表示，他7日與在美國總統大選勝出的川普（Donald Trump）通電話，「兩人確認為使日美同盟提升到新的境界，雙方將加強合作」。

石破說，日本將整備可從敵方射程圈外實施攻擊的「距外飛彈」（standoff missile，又稱遠攻飛彈）等，以徹底強化防衛力。

他表示，防衛力最大的基礎就是自衛官，不論整備多麼精良的國防裝備，運用這些裝備的是自衛隊。但目前自衛隊人數不足，日本政府正召開閣僚會議，討論改善自衛官待遇。

日本自衛隊觀閱式由陸海空自衛隊輪流舉辦，今年紀念自衛隊成立70週年，是陸上自衛隊時隔3年舉辦觀閱式。日本防衛大臣中谷元也出席。

日本自衛隊今天出動約10輛戰車、裝甲車，約40輛卡車等，以及約10架直升機、戰機等。陸上自衛隊首度出動UH-2直升機、海上自衛隊出動P-1反潛機、航空自衛隊出動最先進的F-35A匿蹤戰機及F-2、F-15戰機等。

俄羅斯 日本 石破茂 自衛隊

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