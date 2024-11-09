中印2處對峙點撤軍 邊境衝突能降溫？專家：不信任感仍存在

（德國之聲中文網）中印兩國已完成從喜馬拉雅爭議邊境地區兩個對峙點的撤軍工作。數日前，兩國就邊境巡邏達成協議，旨在結束已持續了四年、導致兩國關係緊張的對峙局面。

該協議是在金磚峰會前達成的。10月底在俄羅斯喀山舉行的金磚國家峰會期間，印度總理莫迪與中國國家主席習近平舉行了會晤，這是自2019年10月以來雙方首次正式會談。

會談後，習近平和莫迪均承諾改善雙邊關係，並對最近在解決喜馬拉雅山領土爭端方面取得的進展表示讚賞。

2020年，中印兩國軍隊在喜馬拉雅山區加勒萬河谷（Galwan valley）爆發數十年來最血腥的武裝衝突，造成至少20名印度士兵、4名中國士兵死亡。喀山金磚峰會上的習莫會則標誌著這兩個亞洲大國之間的關係有了緩和的可能性。

中國和印度是世界上人口最多的兩個國家，也是激烈的競爭對手，並互相指責對方試圖佔領實際控制線（Line of Actual Control）沿線的領土。

僅僅是「第一步」

印度安全專家對為緩和緊張局勢達成的最新協議表示歡迎，但表示有必要持續努力，為解決邊界爭端問題尋求永久的方法。

「脫離接觸是第一步，若得以全部完成，將開始形成一種建立信任措施（confidence-building measure 「CBM」）。接下來的兩個主要階段則是降級(de-escalation)和撤軍(de-induction)，在那之後才能進一步對正式的信任措施進行商討決定。」新德里中國分析與戰略中心主席拉納德（Jayadeva Ranade）對德國之聲表示。

「缺乏信任的和平是脆弱的。北京又再次重申其雄心勃勃的議程，這並都不能平息世界的擔憂」，拉納德補充道。

獨立研究論壇Mantraya主席德索薩（Shanthie Mariet D'Souza）表示，新德里和北京應進行嚴肅對話，以找到解決爭議邊界問題的方法。

此外，德索薩還指出了中印雙方關係中存在的其他問題：「邊界對峙只是印度與中國之間問題的一部分。北京還應對新德里在其他問題上的擔憂進行關注，比如：巴基斯坦支持的恐怖主義、中巴經濟走廊（CPEC），以及貿易失衡等。」

儘管最近達成了邊境脫離接觸協議，德索薩表示，新德里對中國仍然「存有揮之不去的不信任感」。她指出，這種不信任感將持續對雙邊關係蒙上陰影。

「中國的全球野心，以及其在印度周邊和印度洋地區擴大影響力的戰略將不斷對印度構成挑戰」， 德索薩說道。

「中印兩國必須努力建立一種機制，即允許通過競爭實現共同發展，同時避免衝突。在該機制建立之前，和平目標將仍無法完全實現。」她補充道。

重建信任有可能嗎？

印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）本周強調了最近的撤軍標誌著兩國關係取得了重大進展。

然而他也承認，長遠地維護雙邊關係仍然面臨挑戰，因為這涉及在有領土爭議的邊境地區建立平衡。

「在兩國從實際控制線撤軍後，我們必須明確接下來應該如何推進。我們認為，從實際控制線撤軍是一個可喜的舉措。這為採取後續其他措施鋪設了可能性」， 蘇傑生在坎培拉舉行的印澳外長框架對話（India-Australia Foreign Ministers' Framework Dia）上表示。

前印度陸軍官員、國防戰略家查特吉（S K Chatterji）表示，從軍事角度看，「信任措施必須包括每周舉行營指揮官級別的會議，以及全面禁止在邊境攜帶武器甚至棍棒。」

「印度提出了三個D方案，包括目前正在進行中的『脫離接觸』（disengagement）、『降級』（de-escalation），以及將從其他地方調入該地區的部隊『撤出』（de-induction），這一方案可以建立起雙邊信任」，查特吉對德國之聲表示。

「總而言之，兩國軍隊在未來很長一段時間內是否會相互信任值得懷疑，但通過軍事互動比如演習或互訪，可能會加速建立信任的進程。」

如何維護和平？

專家表示，在雙方處理爭議和衝突點並考慮在關鍵地區建立緩衝區的同時，保持邊界的警惕性至關重要，此外，透明度對於公眾情緒管理以及減少民族主義壓力也很重要。

「目前中國和印度之間的狀態還不是『和平』，而是『未有敵對行動』。部隊已脫離直接對峙狀態，但仍留在戰鬥區。」觀察研究基金會（Observer Research Foundation）研究員、中國問題專家阿圖爾·庫馬爾（Atul Kumar）對德國之聲表示。

「因此，除非完成降級和撤軍，否則，印度和中國無法就如何維持和平展開討論。」

庫馬爾表示，兩國過去曾達成多項旨在維持有領土爭議邊界和平與穩定的協議，但均告失敗。

「因此，紙上達成的協議價值有限，雙方需要找到並建立一種制度化的機制，用以恢復並維持和平。為實現這一目標具體需要哪些步驟目前尚不清楚，但雙方都在努力尋找方法和途徑。」 庫馬爾補充道。

庫馬爾強調，最新的邊界協議為雙方緩和緊張局勢提供了機會：「為進一步解決衝突問題，雙方還會舉行會議和討論。如果不能達成最終解決方案，中國和印度需要找到切實可行的妥協方案，以實現共存並防止衝突爆發。」

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