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德國3黨聯盟瓦解陷困境…選民喊「組新政府」 總理蕭茲：願討論提前大選

中央社／ 柏林8日綜合外電報導
德國總理蕭茲。圖／路透社
德國總理蕭茲。圖／路透社

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在他的3黨聯盟於本週解體後深陷政治危機，他今天說，願就是否提前大選展開談判。

法新社報導，蕭茲先前表態將在明年3月舉行大選，比原定時程提前半年，但所有反對黨都迫切要求儘早在1月舉行以穩定政局。

調查顯示，在德國面臨嚴重的經濟困境與地緣政治動盪之際，有2/3的選民同意迅速組成新政府。

德國本月6日爆發政治危機，同時美國前總統川普再度贏得總統大選，目前還不清楚這將如何影響跨大西洋貿易，以及在烏克蘭與中東的戰事。

蕭茲的政治對手揚言要阻止他的少數政府通過法律，除非他立即要求進行信任投票，以便迅速舉辦大選。

但蕭茲要求反對派先協助通過關鍵法案，主要是針對基民黨／基社黨（CDU/CSU）聯盟的保守反對派。

在布達佩斯舉行的一場歐盟高峰會場邊，蕭茲以他代表性的冷靜語氣，呼籲國會各團體先就今年可通過哪些法律展開「冷靜辯論」。

但在柏林，相關討論一點也不冷靜，保守的反對派似乎立即拒絕了蕭茲的商談提議。

保守派國會議員杜布林德（Alexander Dobrindt）向「萊茵郵報」（Rheinische Post）表示：「先進行信任投票，然後我們才能討論問題。」

讀者眾多的「畫報」（Bild）呼籲蕭茲為新政府「掃除障礙」。

「畫報」編輯洪恩（Marion Horn）在一篇措辭激烈的評論中寫著：「蕭茲先生，您已試過且失敗了…讓我們選民…盡快重新分配權力」。

根據德國公共廣播聯盟ARD調查，大約65%的德國選民同意儘快提前大選，只有33%支持蕭茲較為寬鬆的時間表。

蕭茲的3黨聯盟危機主要在於財經政策上的不同調，當他開除自由民主黨籍財政部長林德納（Christian Lindner）時，3黨聯盟危機來到緊要關頭，政府內只剩蕭茲的社會民主黨（Social Democrats）與綠黨（Greens）。

隨著蕭茲政府邁向尾聲，德國政治人物迅速進入競選模式。

在民調中領先的是保守派基民黨主席麥茲（Friedrich Merz）。

同時，身處風暴中心的林德納說，他希望回鍋在新政府擔任財政部長。

蕭茲也想再次參選，但佛爾沙研究中心（Forsa）民調顯示，他的支持率只有13%，而長期受愛戴的國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）支持率為57%。

蕭茲在布達佩斯說，在這個黨派聯盟不斷變化的混亂世界中，許多歐洲領袖對他身處困境頗有共鳴。

德國 蕭茲

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