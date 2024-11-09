巴基斯坦火車站大爆炸！至少20死30傷

巴基斯坦俾路支省奎達車站傳出大爆炸，造成至少20人死亡、30人輕重傷。據信當時一列火車正準備從月台駛離前往白沙瓦邊疆區。

geo news等報導，初步報告顯示，爆炸發生在奎達車站售票處，鑑於車站當時人滿為患，發生重大傷亡風險很高。死傷人數預計還會增加。

在接獲爆炸報案後，警方與消防人員火速趕抵現場，傷者則被運往奎達民事醫院。

俾路支省發言人林德（Shahid Rind）表示，目前警方與安全部隊已經抵達爆炸地點，仍在釐清爆炸原因。