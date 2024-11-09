南韓：北韓連2日GPS干擾攻擊 影響船隻客機運行
南韓軍方今天表示，北韓昨天和今天發動全球定位系統（GPS）壓制式干擾（jamming）攻擊，已在南韓影響數艘船隻和數十架民航機。
綜合法新社與路透社報導，南韓合同參謀本部（JCS）提醒在黃海地區運行的船隻和飛機留意北韓的GPS訊號干擾，同時敦促北韓立即停止當前的挑釁行為，並警告北韓將為其行為負責。
GPS是一種由衛星和接收裝置組成並用於導航的網絡。
自北韓今年5月底開始向南韓空飄垃圾氣球後，兩韓緊張關係再度升溫，南韓為此恢復以擴音器朝北韓進行廣播宣傳。
航空專家表示，北韓空飄垃圾氣球、發射飛彈和干擾GPS都令南韓空域風險大增，隨著兩國緊張局勢升溫，航線運作更加艱難。
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