印尼火山噴發 日本氣象廳調查是否引發海嘯
印尼今天清晨發生大規模火山噴發，日本氣象廳正調查是否引發海嘯及對日本帶來的影響，但截至上午11時30分止，在日本及海外觀測點並未觀測到明顯的潮位變化。
日本放送協會（NHK）報導，氣象廳表示，日本時間今天清晨5時47分左右，印尼勒沃托比火山（MountLewotobi）發生大規模噴發，噴煙高達1萬5000公尺。
當大規模火山噴發時，有時會發生氣壓波造成的海嘯。
根據預測，這次印尼火山噴發如果引發海嘯的話，最快會在今天上午9時左右抵達日本沖繩縣，但截至上午11時30分止，不論是在日本還是海外的觀測點，都暫時沒有觀測到明顯的潮位變化。
氣象廳將持續調查印尼火山噴發對日本帶來的影響，並呼籲民眾留意後續相關資訊。
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