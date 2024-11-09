日本最高齡皇族病情惡化 孫女中斷出訪急返日探視
高齡101歲的日本皇室成員三笠宮崇仁親王妃百合子病情惡化，孫女三笠宮彬子女王中斷出訪行程，今天上午緊急從英國搭機返回東京羽田機場，在相關人士陪同下趕赴醫院探視。
百合子今年6月迎接101歲壽辰，是日本從明治時代以來最高齡皇族人士。不過，她從今年3月3日因腦梗塞及吸入性肺炎，住進位於東京都中央區的聖路加國際醫院。
日本富士新聞網報導，掌管日本皇室相關事務的宮內廳表示，住院中的百合子病情惡化，11月7日檢查時確認心臟及腎臟等全身機能下降。
百合子目前意識清楚，正在病房靜養。昨天包括孫女三笠宮瑤子女王等親人，都已到醫院探視。
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