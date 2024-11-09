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巴西加密貨幣商人在機場遭槍殺！曾收最惡名昭彰黑幫死亡威脅

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
巴西一名加密貨幣商人在聖保羅瓜魯柳斯國際機場遭槍手持步槍殺害。法新社
巴西一名加密貨幣商人在聖保羅瓜魯柳斯國際機場遭槍手持步槍殺害。法新社

巴西一名加密貨幣商人8日在聖保羅瓜魯柳斯國際機場遭槍手持步槍殺害，疑似遭到幫派痛下毒手，事件另造成3人受傷。

衛報報導，根據警方確認，死者為從事比特幣和加密貨幣交易的商人安東尼奧．維尼修斯．洛佩斯．格里茲巴赫（Antônio Vinícius Lopes Gritzbach），在此之前，他就曾經收到來自巴西最大犯罪集團「第一資本指揮部」（PCC）的暗殺威脅。

警方指出，槍手坐在停在機場第2航廈外的一輛黑色轎車中，持步槍朝目標射擊，現場頓時槍聲四起，另有3人遭波及受傷。

報導指出，格里茲巴赫曾因涉嫌洗錢被調查，最近才與地方檢察官達成認罪協商，表示願意透露他與PCC之間的關係。目前還無法確定是否因此被PCC盯上。

警方尚無法確定這次暗殺槍擊的具體槍手人數。而在事發後，社交媒體也流傳多段影片，畫面中有2名被害者因中彈倒地不起。

PCC創立於1993年8月，現在已成巴西最具威懾力的犯罪組織，掌控巴西各地毒品市場、走私管道、貧民窟及監獄，包括亞馬遜地區的偏遠角落。該組織還活躍於其他南美洲國家，例如鄰國巴拉圭，PCC曾被指控在此策畫價值數百萬美元的武裝搶劫和暗殺事件。

PCC近年來不斷擴展該組織與國際間的聯繫，並且與玻利維亞的古柯鹼製造商、義大利黑手黨建立同盟。PCC的成員達數萬人，並涉足非法金礦開採等領域。

巴西 機場 貨幣

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