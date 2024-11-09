巴西加密貨幣商人在機場遭槍殺！曾收最惡名昭彰黑幫死亡威脅
巴西一名加密貨幣商人8日在聖保羅瓜魯柳斯國際機場遭槍手持步槍殺害，疑似遭到幫派痛下毒手，事件另造成3人受傷。
衛報報導，根據警方確認，死者為從事比特幣和加密貨幣交易的商人安東尼奧．維尼修斯．洛佩斯．格里茲巴赫（Antônio Vinícius Lopes Gritzbach），在此之前，他就曾經收到來自巴西最大犯罪集團「第一資本指揮部」（PCC）的暗殺威脅。
警方指出，槍手坐在停在機場第2航廈外的一輛黑色轎車中，持步槍朝目標射擊，現場頓時槍聲四起，另有3人遭波及受傷。
報導指出，格里茲巴赫曾因涉嫌洗錢被調查，最近才與地方檢察官達成認罪協商，表示願意透露他與PCC之間的關係。目前還無法確定是否因此被PCC盯上。
警方尚無法確定這次暗殺槍擊的具體槍手人數。而在事發後，社交媒體也流傳多段影片，畫面中有2名被害者因中彈倒地不起。
PCC創立於1993年8月，現在已成巴西最具威懾力的犯罪組織，掌控巴西各地毒品市場、走私管道、貧民窟及監獄，包括亞馬遜地區的偏遠角落。該組織還活躍於其他南美洲國家，例如鄰國巴拉圭，PCC曾被指控在此策畫價值數百萬美元的武裝搶劫和暗殺事件。
PCC近年來不斷擴展該組織與國際間的聯繫，並且與玻利維亞的古柯鹼製造商、義大利黑手黨建立同盟。PCC的成員達數萬人，並涉足非法金礦開採等領域。
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