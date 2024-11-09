快訊

私大要求教師煮飯送餐 「評鑑魔戒」恐釀學術逆向淘汰

民進黨提前初選成定局 重點鎖定收復新北、宜蘭、竹市

好懶得運動又想提高代謝能力？營養師用兩大觀念半年鏟肉36公斤

勒索軟體攻擊醫院頻傳 世衛偕50國籲安理會介入

中央社／ 紐約聯合國總部8日綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）與50多國今天警告，醫院愈來愈常被勒索軟體攻擊，並稱這類事件「攸關生死」，籲聯合國安理會介入。美國更指俄國默許其境內不法分子逍遙法外。

法新社報導，勒索軟體是一種數位勒索手段，駭客將個人、公司、機構等受害者的數據加密，並要求支付「贖金」來恢復數據。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（TedrosAdhanom Ghebreyesus）今天在美國召開的聯合國安全理事會（UN Security Council）上表示，這類針對醫院的攻擊恐「攸關生死」。

譚德塞說，「調查顯示，攻擊醫療產業的規模和頻率都有所增加」，強調國際合作因應這類攻擊的重要性。

他還提到，「包括勒索軟體在內的網路犯罪，已嚴重威脅國際安全」，呼籲安理會正視這項國際安全議題。

一份由南韓、烏克蘭、日本、阿根廷、法國、德國和英國等50多國聯署的聲明也提出類似警告。

美國副國安顧問紐柏格（Anne Neuberger）在會中朗讀聲明內容：「這些攻擊直接威脅公共安全，延誤關鍵醫療服務而危及性命，並嚴重危害經濟，甚至可能威脅國際和平與安全。」

聲明中也譴責「默許」勒索軟體攻擊策劃者在其境內活動的國家。

紐柏格在會中直接點名莫斯科，她說「有些國家，尤其是俄羅斯，仍讓其境內的勒索軟體行為者逍遙法外」；而法國和南韓則將矛頭指向北韓。

國安 美國 譚德塞

延伸閱讀

安理會討論勒索軟體 陸副代表：抵制網路軍事化和網路軍備競賽

世衛組織：加薩小兒麻痺疫苗接種中心遇襲 4孩童傷

WHO：結核病取代COVID-19 成全球頭號傳染病殺手

刷新紀錄 小米汽車SU7 Ultra締造紐北賽道「最快四門車」

相關新聞

巴西加密貨幣商人在機場遭槍殺！曾收最惡名昭彰黑幫死亡威脅

巴西一名加密貨幣商人8日在聖保羅瓜魯柳斯國際機場遭槍手持步槍殺害，疑似遭到幫派痛下毒手，事件另造成3人受傷。

堪稱氣候融資峰會 COP29將登場重點一次看

2024年聯合國氣候峰會（COP29）即將在亞塞拜然首都巴庫登場。在11到22日會議期間，尤其將聚焦於如何為開發中國家提...

以色列球迷荷蘭遇襲 撤離專機降落以國機場

荷蘭首都阿姆斯特丹昨晚傳出「反猶太主義」暴力事件，以色列隨即派出救援專機。一架搭載以色列足球迷返國的飛機今天降落以國班古...

美中台博弈／川普想盡快調停俄烏戰 啟動聯俄制中新戰略

美國共和黨總統當選人川普曾多次說過，上台後，要在24小時內，施壓基輔與莫斯科，安排停火，結束烏克蘭戰爭，背後的想法是戰略新三角關係：改善美俄關係，聯手對付北京。 選前幾天，川普在10月31日接受前福斯新聞主持人塔克．卡爾森的採訪時批評現任總統拜登失策，竟然讓俄羅斯、中國、伊朗、朝鮮聯合在一起，川普接著說：「你永遠不希望發生的一件事就是中俄聯合起來… 我要拆散他們（中國和俄羅斯），我認為我有能力拆散他們。」

氣候峰會前夕…籠罩兩烏雲

聯合國氣候峰會下周即將登場，卻已先籠罩兩朵烏雲：美國前總統重返白宮，以及COP29一位高層官員似乎利用自身職務安排會面，...

界定南海領土 菲總統簽2法案

菲律賓總統馬可仕八日簽署「菲律賓海域法」和「菲律賓群島海道法」，他指稱，這兩項新法凸顯菲律賓保護海洋資源的決心，也讓菲律...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。