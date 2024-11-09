勒索軟體攻擊醫院頻傳 世衛偕50國籲安理會介入

世界衛生組織（WHO）與50多國今天警告，醫院愈來愈常被勒索軟體攻擊，並稱這類事件「攸關生死」，籲聯合國安理會介入。美國更指俄國默許其境內不法分子逍遙法外。

法新社報導，勒索軟體是一種數位勒索手段，駭客將個人、公司、機構等受害者的數據加密，並要求支付「贖金」來恢復數據。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（TedrosAdhanom Ghebreyesus）今天在美國召開的聯合國安全理事會（UN Security Council）上表示，這類針對醫院的攻擊恐「攸關生死」。

譚德塞說，「調查顯示，攻擊醫療產業的規模和頻率都有所增加」，強調國際合作因應這類攻擊的重要性。

他還提到，「包括勒索軟體在內的網路犯罪，已嚴重威脅國際安全」，呼籲安理會正視這項國際安全議題。

一份由南韓、烏克蘭、日本、阿根廷、法國、德國和英國等50多國聯署的聲明也提出類似警告。

美國副國安顧問紐柏格（Anne Neuberger）在會中朗讀聲明內容：「這些攻擊直接威脅公共安全，延誤關鍵醫療服務而危及性命，並嚴重危害經濟，甚至可能威脅國際和平與安全。」

聲明中也譴責「默許」勒索軟體攻擊策劃者在其境內活動的國家。

紐柏格在會中直接點名莫斯科，她說「有些國家，尤其是俄羅斯，仍讓其境內的勒索軟體行為者逍遙法外」；而法國和南韓則將矛頭指向北韓。