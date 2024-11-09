以色列球迷荷蘭遇襲 撤離專機降落以國機場

荷蘭首都阿姆斯特丹昨晚傳出「反猶太主義」暴力事件，以色列隨即派出救援專機。一架搭載以色列足球迷返國的飛機今天降落以國班古里昂機場（Ben Gurion Airport）。

法新社報導，以色列足球隊特拉維夫馬加比（Maccabi Tel-Aviv）與阿姆斯特丹阿賈克斯隊（AjaxAmsterdam）昨晚在阿姆斯特丹進行歐洲聯賽（EuropaLeague）賽事後發生球迷衝突事件，荷蘭和以色列官員譴責這是「反猶太主義」暴力事件。荷蘭警方表示有62人涉案遭到逮捕。

以色列機場局（Israel Airports Authority）指出，今天下午第一架載著撤離民眾的專機落地後，以色列國營艾拉航空公司（El Al）表示已派出6架飛機前往荷蘭接回以色列球迷。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也下令以國情報機構摩薩德（Mossad）制定計畫，以防未來運動賽事再度發生類似騷亂。

阿姆斯特丹市長哈賽瑪（Femke Halsema）表示，這座城市已經「被充滿仇恨的反猶太主義暴徒嚴重破壞」，他們在這個「令人無法忍受」的暴力之夜追趕並襲擊以色列特拉維夫馬加比隊球迷。

哈賽瑪描述一群暴徒騎著機車鎖定這個以色列足球隊的球迷，對受害者拳打腳踢，而且「打了就跑」，這波攻擊導致5人受傷住院。

不過，巴勒斯坦足球協會（Palestine FootballAssociation）對阿姆斯特丹發生的一連串事件抱持不同看法，堅稱暴力事件始於「特拉維夫馬加比球迷出現煽動暴力、反巴勒斯坦種族主義和伊斯蘭恐懼症（Islamophobia）的言行且應受譴責」。

巴勒斯坦足協表示，以色列球迷曾「攻擊懸掛巴勒斯坦旗幟的房屋和店家」，並抱怨說巴勒斯坦足協已提供大量證據，但仍不見世界足球管理機構「國際足球總會」（FIFA）採取「具體行動」。

以色列當局呼籲阿姆斯特丹的以色列公民留在飯店裡，人在外面也避免露出以色列或猶太符號標誌。

尼坦雅胡辦公室警告球迷不要參加特拉維夫馬加比籃球隊今天在義大利波隆那（Bologna）進行的籃球賽事，稱「社群媒體上有人呼籲要傷害以色列人和猶太人」。