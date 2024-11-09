以色列球迷在荷蘭遭襲 阿姆斯特丹市長譴責「反猶」事件

以色列球迷在阿姆斯特丹遭到襲擊後，以色列總理辦公室表示，已派出兩架飛機營救本國公民。以色列總理內唐亞胡在與荷蘭首相肖夫（Dick Schoof）的通話中談到了「蓄意的反猶太主義襲擊」，並呼籲加強對荷蘭猶太人社區的安全措施。

阿姆斯特丹市長哈爾瑟瑪 (Femke Halsema) 表示，以色列球迷「遭到圍攻、虐待，還有人向他們投擲煙花」。哈爾瑟瑪譴責「反猶太主義」事件。警方稱，5人受傷被送往醫院。共有62人被捕。

以色列駐美國大使館：「暴徒襲擊了無辜的以色列人」

以色列駐美國大使館對外通報表示，以色列特拉維夫馬卡比足球隊昨天（7日）在阿姆斯特丹同荷蘭阿賈克斯球隊進行完一場比賽之後，數百名馬卡比球隊的球迷在離開球場時遭到襲擊。以色列駐美國大使館在X上將施暴者稱作「襲擊無辜以色列人的暴徒」。

以色列外交部建議所有身處阿姆斯特丹的同胞不要佩戴猶太或以色列標誌。荷蘭方面最初要求以色列球迷不要離開酒店。後來這些球迷可以乘坐公共交通工具去機場。荷蘭方面表示，部署了當地的安全部隊來保護這些以色列球迷。

以色列總統赫爾佐格在X上寫道：「我們今天早上看到了自（2023年）10月7日以來我們希望再也不要看到的恐怖、令人震驚的圖像和畫面：目前在荷蘭阿姆斯特丹市中心發生的針對特拉維夫馬卡比球迷和以色列公民的反猶太大屠殺。」

赫爾佐格還表示，他相信荷蘭當局正在采取一切必要措施保護以色列人。

被許多國家列為恐怖組織的哈馬斯於去年10月7日對以色列公民進行了大屠殺。據以色列軍方統計，這次大屠殺奪去了1100多以色列人的生命。約250人在加沙地帶被劫持為人質。根據哈馬斯當局提供的數字，在以色列隨後展開的軍事行動中，巴勒斯坦領土上有43000多人喪生。

以色列外長：襲擊事件「為歐洲和世界敲響了警鐘」

以色列新任外長薩爾（Gideon Saar）稱，在阿姆斯特丹發生的襲擊事件「為歐洲和世界敲響了警鐘」。他說，熱愛自由的國家不能允許「肆無忌憚的仇恨」在街頭蔓延。薩爾強調說，歷史得出的教訓是：「從對猶太人的迫害和暴力開始，也永遠不會以猶太人為結尾」。他宣布，他將在短時間內前往荷蘭，會見荷蘭政府高級代表和猶太社區的成員。

據《以色列時報》報導，社交網絡上傳播的視頻片段還顯示，以色列人在阿姆斯特丹高呼反對阿拉伯人和巴勒斯坦人的口號，這表明在夜間襲擊發生之前就存在緊張局勢。

在一些視頻中，一些蒙面襲擊者追趕以色列球迷並毆打他們。在一些畫面中，行凶者踢打已經躺在地上的人。目前尚不清楚這些視頻是否真實以及在什麼時間拍攝。

(德新社、法新社、路透社、美聯社)

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