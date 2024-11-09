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氣候峰會前夕…籠罩兩烏雲

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

聯合國氣候峰會下周即將登場，卻已先籠罩兩朵烏雲：美國前總統重返白宮，以及COP29一位高層官員似乎利用自身職務安排會面，想促成一筆化石燃料生意。

來自近200國的代表11日將齊聚亞塞拜然首都巴庫，參加為期兩周的第29屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP29），而川普已承諾將讓美國再度退出巴黎氣候協定，將讓現場籠罩低氣壓。

若美國再次退出，可能使巴黎氣候協定設定的關鍵目標－將全球氣溫升幅控制在攝氏1.5內，達成機率更加渺茫。此外，英國廣播公司（BBC）8日引述一段祕密錄音報導，COP29執行長、亞塞拜然能源部副部長索爾塔諾夫與一名假扮成投資客的男子討論國家石油和天然氣公司的「投資機會」，說「我們有很多待開發的天然氣田」。

向BBC揭露這些資料的非政府組織全球見證，由一名代表冒充一家虛構的香港能源投資公司負責人，聲稱有意贊助COP29，作為交換條件，希望討論與SOCAR的投資機會，隨後安排一次與索爾塔諾夫的線上會議。

索爾塔諾夫在開會時說，COP目標是「解決氣候危機」並「以公正、有序和公平的轉型，遠離化石燃料」，但他也表示願意討論石油和天然氣的交易。

COP29 巴黎氣候協定 美國

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