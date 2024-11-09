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挑戰蕭茲 德經長宣布角逐總理

聯合報／ 國際中心／綜合報導
據多家德國媒體報導，德國副總理、聯邦經濟與氣候保護部長哈貝克將於下週綠黨黨代表大會正式宣布參選總理，力圖挽救該黨低迷支持率。 路透
據多家德國媒體報導，德國副總理、聯邦經濟與氣候保護部長哈貝克將於下週綠黨黨代表大會正式宣布參選總理，力圖挽救該黨低迷支持率。 路透

路透八日引述多家德媒報導，綠黨籍德國經濟部長哈貝克即將宣布角逐總理，挑戰蕭茲的寶座。蕭茲六日突宣布開除自由民主黨（FDP）領袖林德納的財長職位，使蕭茲領導的「紅綠燈」內閣瀕臨瓦解，為德國政局投下震撼彈。

報導引述綠黨消息人士說，五十五歲的哈貝克很快會正式宣布參選，七日晚間他也在自己多年未更新的社群媒體X帳號，上傳一段隱晦表態參選的短片，引發外界轉載並熱議。

哈貝克在該短片中戴一條寫有德文「總理時代」的手環，哼著德國歌手哥勒梅爾知名德語歌曲「改變的時候到了」。

報導稱，哈貝克決定參選並非天外飛來一筆，自綠黨前主席、德國外長貝爾伯克四月宣布棄選總理後，哈貝克即成為黨內主要領袖。他在蕭茲內閣中主管德國能源和氣候政策。

此一由社民黨（紅色）、綠黨（綠色）及自民黨（黃色）二○二一年組成的執政聯盟，自組成之初就分歧不斷，政治光譜偏右的自由民主黨常與中間偏左的社民黨和綠黨意見相左，財政政策上更難以妥協。

德國之聲（DW）等德媒報導說，FDP堅守財政紀律和經濟自由主義，另主張穩健財政，以確保市場穩定及經濟成長。反觀社民黨和綠黨強調「大政府」，傾向挹注更多經費解決社會問題，使這三黨間在財政議題上的嫌隙愈演愈烈。今年蕭茲與林德納就對是否應恪守德國憲法的「債務剎車」機制數度言語交鋒，也導致兩人關係破裂。

據民調與此前德東地方選舉結果，顯見蕭茲政府已失民心，若下周國會信任投票過關後提前改選國會，多數德媒預估前總理梅克爾執政時由基民／基社聯盟組閣、社民黨為輔的「大聯合政府」將回歸。

綠黨 蕭茲

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