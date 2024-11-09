挑戰蕭茲 德經長宣布角逐總理

路透八日引述多家德媒報導，綠黨籍德國經濟部長哈貝克即將宣布角逐總理，挑戰蕭茲的寶座。蕭茲六日突宣布開除自由民主黨（FDP）領袖林德納的財長職位，使蕭茲領導的「紅綠燈」內閣瀕臨瓦解，為德國政局投下震撼彈。

報導引述綠黨消息人士說，五十五歲的哈貝克很快會正式宣布參選，七日晚間他也在自己多年未更新的社群媒體X帳號，上傳一段隱晦表態參選的短片，引發外界轉載並熱議。

哈貝克在該短片中戴一條寫有德文「總理時代」的手環，哼著德國歌手哥勒梅爾知名德語歌曲「改變的時候到了」。

報導稱，哈貝克決定參選並非天外飛來一筆，自綠黨前主席、德國外長貝爾伯克四月宣布棄選總理後，哈貝克即成為黨內主要領袖。他在蕭茲內閣中主管德國能源和氣候政策。

此一由社民黨（紅色）、綠黨（綠色）及自民黨（黃色）二○二一年組成的執政聯盟，自組成之初就分歧不斷，政治光譜偏右的自由民主黨常與中間偏左的社民黨和綠黨意見相左，財政政策上更難以妥協。

德國之聲（DW）等德媒報導說，FDP堅守財政紀律和經濟自由主義，另主張穩健財政，以確保市場穩定及經濟成長。反觀社民黨和綠黨強調「大政府」，傾向挹注更多經費解決社會問題，使這三黨間在財政議題上的嫌隙愈演愈烈。今年蕭茲與林德納就對是否應恪守德國憲法的「債務剎車」機制數度言語交鋒，也導致兩人關係破裂。

據民調與此前德東地方選舉結果，顯見蕭茲政府已失民心，若下周國會信任投票過關後提前改選國會，多數德媒預估前總理梅克爾執政時由基民／基社聯盟組閣、社民黨為輔的「大聯合政府」將回歸。