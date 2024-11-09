界定南海領土 菲總統簽2法案

菲律賓總統馬可仕八日簽署「菲律賓海域法」和「菲律賓群島海道法」，他指稱，這兩項新法凸顯菲律賓保護海洋資源的決心，也讓菲律賓國內法與國際法接軌，尤其是一九八二年聯合國海洋法公約（UNCLOS），以提高馬尼拉的海洋治理能力，加強經濟發展和國安。

前述菲國新法規定，菲律賓海事區域範圍包含內水、群島水域、領海、鄰接區、專屬經濟區（EEZ）及大陸棚，菲律賓可依UNCLOS及二○一六年七月荷蘭海牙常設仲裁法院（PCA）南海國際仲裁案的裁決，運用海事區域內的資源。

另外，建造在菲國海事區域內的人工島屬菲律賓政府；若菲國EEZ與其他國家重疊，則依國際法協商畫界。若違反菲國新法，將按現有法條處罰，或處以六十萬美元至一百萬美元（約台幣一九四○萬至三二四○萬元）行政罰。

中國在南海填海建造的人工島就有數座位於菲國EEZ內，台菲主張的EEZ也有重疊。

對此，中國大陸外交部發言人毛寧同日隨即在例行記者會表示，該部已召見菲律賓駐中大使提出嚴正交涉。

毛寧說，菲律賓所謂的海域法將中國黃岩島和南沙群島大部分島礁及相關海域非法納入菲國海洋區域，妄圖以國內立法形式固化前述南海仲裁案的非法裁決，嚴重侵犯中國在南海的領土主權與海洋權益，中方予以強烈譴責並堅決反對。

毛寧重申，該裁決「非法無效」，中方不接受也不承認，並反對以及不接受任何基於該裁決的主張行動。

菲律賓參議員杜連迪諾則說，他並不認為實施新法將立即舒緩菲律賓EEZ當前的緊張情勢，「中方不會承認這些，但國際社會的認可將強化我們（菲方）的地位」。