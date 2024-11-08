德國提前大選 極右翼政黨「選項黨」會從中受益嗎？

（德國之聲中文網）德國選項黨希望加快提前大選的速度。執政聯盟破裂之後，選項黨主席魏德爾（Alice Weidel） 就發出呼籲稱：「聯邦總理蕭茨早已失去了德國民眾的信任，他必須為提前大選鋪平道路。」

作為極右翼政黨，選項黨呼籲蕭茨下周就應接受不信任投票：「冤有頭債有主，他必須盡快下台。」

2021年12月底，社民黨、綠黨和自民黨組建執政聯盟以來，選項黨一直對紅黃綠聯合政府持強烈的批評態度。選項黨指責執政聯盟在各個領域的政策都是失敗的，其中以移民和外交政策為甚。同美國候任總統特朗普一樣，選項黨也要求德國在遣返非法移民和保護邊境問題上採取極其激進的措施。

選項黨：停止向烏克蘭提供武器

選項黨還堅決反對向烏克蘭提供武器。2024年6月，烏克蘭總統澤連斯基訪問德國，並在聯邦議院發表演說時，選項黨議會黨團發起抵制行動，集體缺席。

執政聯盟破裂之後，選項黨要求立即叫停擬議中的對烏軍火及財政援助。該黨兩位主席之一的克魯帕拉（Tino Chrupalla） 表示：「我必須提出嚴正警告，絕不能在聯邦大選的最後幾個月裡繼續（相關的援助計劃），因為這會進一步毀壞我們的財政預算。」

提前舉行選舉，有可能會提升選項黨在聯邦德國的影響力。2021年9月舉行的選舉中，選項黨的得票率為10%。而最新的民調顯示，選項黨的支持率已經提升至大約17%。

選項黨：大規模遣返以及關閉邊境

選項黨高層的最新表述顯示，即將提前舉行的聯邦大選中，選項黨仍會將庇護政策以及移民問題作為其競選活動的主題，過去多年裡，選項黨一直對這一議題樂此不疲。周四舉行的新聞發布會上，克魯帕拉表示：「我們必須阻止非法移民繼續進入我們的福利體制，遣返那些必須離境的犯罪分子，必須關閉邊境。」

為了實現上述目標，選項黨一直在游說基民盟、基社盟以及自民黨等政黨開展合作。選項黨主席威德爾在回應執政聯盟破裂時表示：「我們敦促基民盟、基社盟以及自民黨，是時候承擔起公民責任、並同我們進行溝通了。因為我們的背後是數以百萬計的選民。」

「推翻防火牆」

選項黨尤其在不斷向基民盟基社盟施壓，要求他們放棄絕不同選項黨合作的固執立場。克魯帕拉表示，排擠選項黨的做法應該告一段落了：「是時候推翻防火牆了，因為德國民眾的期許是，解決問題、走出危機。

不過，選項黨同聯盟黨組建執政聯盟的可能性仍微乎其微。因為從上一屆聯邦大選至今，選項黨已經變得越來越激進。基於該黨的極右傾向，聯邦憲法保護局一直在對其進行密切觀察。

此外，綠黨因提倡開放式社會模式，一直被選項黨視為頭號敵人。不過，過去一段時間以來，基民盟基社盟的保守立場也遭致選項黨的強力抨擊。去年的歐洲議會大選中，選項黨候選人克拉（ Maximilian Krah）就曾宣布，基民盟是選項黨的主要敵人，並發出了“摧毀」基民盟的呼籲。除此之外，選項黨高層黨魁中拒絕同基民盟開展任何形式合作的，也大有人在。他們抨擊基民盟已經演變成了「高高在上的精英政黨」。

也正是基於選項黨日趨激進化等諸多原因，基民盟主席梅茨今年八月接受「編輯部網絡」採訪時表示：「我們絕不能同這個政黨開展合作，因為這會扼殺基民盟。」

同極右勢力之間存在千絲萬縷的聯繫

即將舉行的聯邦大選中，同選項黨相關的一系列醜聞究竟會產生怎樣的影響，目前尚無法定論。上周，選項黨的三名黨員被捕，因為他們涉嫌向一個極右恐怖主義團伙提供支持。選項黨表示，以上三人將被開除出黨。

種種跡象顯示，選項黨黨員同新納粹以及極右勢力相互勾結的情況已經變得相當普遍。巴伐利亞州議會一名選項黨議員也因煽動煽動民族仇恨的極右言行正在接受司法調查。而一名選項黨聯邦議員則因涉嫌策劃政變被拘留審查。

由於選項黨變得日益激進，由各政黨議員組成的一個跨黨派小組目前准備提交禁止選項黨的提案。這項提案獲得議院必要多數的支持情況下，最終仍需聯邦憲法法院做出最終裁決。

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