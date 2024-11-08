電動車需求降溫 賓利將產品全面電氣化的時程推延到2035年

英國豪華車廠賓利（Bentley）表示，已將產品全面電氣化的時程推遲到2035年，比原定計畫晚五年，顯示全球電動車買氣降溫的影響。

賓利董事長暨執行長瓦利澤（Frank-Steffen Walliser）說：「我們都知道汽車市場已發生變化，政府法規確實正推動電氣化，但我們必須誠實地說，市面上的需求並不強勁，客戶對入主這類車型有些謹慎。」賓利也將商業策略的名稱，從「Beyond100」更名為「Beyond100+」。

曾任保時捷高層並於7月初接掌賓利的瓦利澤說，賓利仍將在2026年推出旗下首款純電動車，這會是一款小型休旅車，尺寸小於現有車型Bentagya。賓利規劃，在未來十年內，每年都新推一款插電式油電車或純電動車。

針對預定後年上市的小型電動休旅車，瓦利澤表示，「我們希望能吸引新客戶，這不是要取代既有車型，而是錦上添花。」他也說，儘管賓利已於今年稍早停產W12引擎，但只要市場有需求，仍會持續生產油電車或燃油車，例如Bentayga的新款燃油車型將於明年上市。

瓦利澤指出，插電式油電車將銷售至2030年代中期，在某些地區可能延續到2035年後。