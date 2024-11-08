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業者：地緣緊張澳洲青睞戰鬥艦護衛艦 巡邏艦訂單減少

中央社／ 伯斯8日專電

澳洲專門建造巡邏艦的船廠指出，坎培拉當局原本訂購12艘以追捕非法漁船及非法移民為主的巡邏艦，卻修改訂單，最後只買6艘。業者認為，區域情勢升溫下，與巡邏艦相較，澳洲海軍現在更傾向訂購中型戰鬥艦或護衛艦。

德國造船廠NVL集團旗下的「澳洲呂生」（LuerssenAustralia）船廠專門建造巡邏艦，目前正建造長80公尺、寬13公尺的「阿拉弗拉級」（Arafura class）SEA1180近海巡邏艦，主要用途為追捕非法漁船、非法移民及救災。

澳洲呂生總經理泰勒（Malcolm Taylor）近日接受中央社訪問指出，原本澳洲政府向他們訂購12艘巡邏艦，但後來將訂單減少至6艘。目前兩艘巡邏艦已下水使用，第3艘預計2025年完成。

他指出，根據澳洲政府公布的「國家國防戰略」，澳洲正面臨地緣政治情勢變化，「因此政府和海軍已改變他們的優先關注事項」。

泰勒說，澳洲海軍現在更傾向購買擁有戰鬥力的戰鬥艦及護衛艦，而不是他們所建造的巡邏艦。

他表示：「他們（澳洲政府）正尋求購買更多水面艦艇，而不是像我們這樣非戰鬥型的巡邏艦。這導致近海巡邏艦（訂單）數減少。」

澳洲政府4月公布「2024年國家國防戰略」指出，澳洲將大幅增加國防支出，包括未來10年將投入111億澳元（約新台幣2375億元），用於海軍水面作戰艦隊。

雖然「澳洲呂生」訂單減少，泰勒指出，母公司NVL集團正持續為德國海軍和歐洲各國海軍建造護衛艦。隨著地緣政治情勢發展，預計各國對NVL集團訂單可望增加。

國防 海軍 澳洲 移民

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