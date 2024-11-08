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德國大選 經濟部長哈貝克將宣布代表綠黨參選總理

中央社／ 柏林8日專電
據多家德國媒體報導，德國副總理、聯邦經濟與氣候保護部長哈貝克將於下週綠黨黨代表大會正式宣布參選總理，力圖挽救該黨低迷支持率。 路透社
據多家德國媒體報導，德國副總理、聯邦經濟與氣候保護部長哈貝克將於下週綠黨黨代表大會正式宣布參選總理，力圖挽救該黨低迷支持率。 路透社

據多家德國媒體報導，德國副總理、聯邦經濟與氣候保護部長哈貝克將於下周綠黨黨代表大會正式宣布參選總理，力圖挽救該黨低迷支持率。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）日前解除自民黨（FDP）籍財政部長職務，結束由三黨組成的聯合內閣，並宣布希望明年1月進行信任投票，若未通過，原訂9月的國會大選或將提前至3月舉行。

多家媒體今天傳出，經濟部長哈貝克（Robert Habeck）很快會正式宣布參選，昨晚哈貝克也上傳一段充滿暗示的隱晦表態影片於多年未使用的X帳號，引各界轉載熱議。

影片中哈貝克戴了一條寫有「總理時代」（KanzlerEra）字樣手環，哼著德國歌手哥勒梅爾（HerbertGrönemeyer）知名歌曲「改變的時候到了」（Zeit,dass sich was dreht）。

南德日報（Süddeutsche Zeitung）指出，哈貝克競選總理並非突如其來的決定，自綠黨前共同主席、德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）今年4月宣布退出總理競爭以來，哈貝克即成為黨內主要領袖。

然而，哈貝克任聯邦經濟與氣候保護部長以來，在聯合內閣內採取較務實路線，將綠黨往中間路線調整，例如烏俄戰爭爆發後，為緩解俄羅斯天然氣制裁導致的能源短缺問題，哈貝克作出讓步和妥協，重啟燃煤發電廠，引發長期支持該黨的環保團體不滿。

此外，今年綠黨在歐洲議會及地方選舉中表現不佳，支持率下降至10%到11%之間，特別在東部圖林根邦（Thüringen）議會選舉，僅獲得3.2%的得票率，未達5%門檻喪失議會席次，也受黨內人士質疑，在低迷民意基礎上，推出哈貝克為總理候選人的時宜性。

據明鏡週刊（Der Spiegel）報導，部分綠黨要角認為，今年該黨在各地選舉中節節敗退、民調下滑與哈貝克在執政聯盟中堅持推出多項具爭議政策，如「供暖法案」等有直接關係。

隨哈貝克將正式表態，德國各主要政黨總理參選人也逐漸明朗。

日前蕭茲已表示將代表社民黨（SPD）爭取連任，而最大反對黨基民盟（CDU）也在今年9月正式確定由黨魁梅爾茨（Friedrich Merz）出線，打敗呼聲極高的巴伐利亞邦（Bayern）總理居德（Markus Söder）參選。

德國 投票 綠黨 蕭茲

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