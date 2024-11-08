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德國紅綠燈「政治聯姻」破裂 多數德國人盼盡快舉行大選

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德國總理蕭茲。 美聯社
德國總理蕭茲。 美聯社

德國之聲中文網）在德國紅綠燈「政治聯姻」宣告破裂之後，在野黨基民盟主席梅爾茨（Friedrich Merz）已經一再要求迅速舉行新一屆聯邦議院選舉。8日，他再次呼籲聯邦總理蕭茲，下周三（13日）就提請聯邦議院對現任柏林政府做出信任投票。蕭茲在過去兩天一直堅持要等到明年1月15日再舉行信任投票。

聯邦議院對政府進行信任投票是舉行新一屆大選的前提。在無法贏得聯邦議院信任的情況下，聯邦總理可以提請聯邦總統解散聯邦議院。按照德國基本法中的相關規定，聯邦議院解散後60天之內必須舉行新的大選。根據總理蕭茲提出的時間表，新一屆大選有可能在明年3月底舉行。

在何時舉行信任投票的問題上，梅爾茨與蕭茲之間存在巨大分歧。梅爾茨抱怨蕭茲沒有對為什麼要等兩個月後，而不是下周就要求舉行信任投票做出合理的解釋。

除了基民盟之外，選項黨、「莎拉．瓦根克內希特聯盟」（BSW）和被趕出聯合政府的自民黨也都要求下周就舉行信任投票。

BSW黨首瓦根克內希特在接受法新社采訪時說：「紅綠燈政府出現的人事混亂局面表明新的選舉不能再推遲。總理早就失去了對一切的控制，民眾對此已經無法再理解。」

被蕭茲解職的前財政部長、自民黨主席林德納周三晚間也表示支持「立即進行信任投票和新的選舉」。他說，這不僅「對民主很重要…… 我們的國家不能再浪費任何時間」。

選項黨領導人韋德爾周三晚間也向蕭茲提出迅速舉行信任投票，「以便讓這個國家能夠盡快重新開始」。她還呼籲聯盟黨和自民黨與選項黨達成協議，以便「建立一個沒有社民黨和綠黨的政府」。

周四，德國聯邦總統施泰因邁爾向自民黨籍的前財政部長林德納、前教育部長施塔克-瓦青格（Bettina Stark-Watzinger）和前司法部長布施曼（Marco Buschmann）發放了「離職證書」。

同樣為自民黨成員的數字和交通部長維辛（Volker Wissing）宣布退黨，得以留任，同時還兼任司法部長。

社民黨籍的庫基斯（Jörg Kukies）接任財政部長。

綠黨籍的農業部長厄茲代米爾（Cem Özdemir）同時兼任教育部長。

如果周日就舉行聯邦大選……

根據德國電視二台周五（11月8日）發布的「政治晴雨表”民調，30%的受訪者支持在明年3月舉行新的聯邦議院大選，但54%的受訪者更傾向於大選更早舉行。民調顯示，84%的受訪者認為提前舉行聯邦選舉是正確做法，13%的受訪者表示反對。此外，12%的受訪者認為聯邦議院的選舉應該按照原定的時間表舉行，也就是應等到明年9月再舉行。

按照這項民調，如果周日就舉行大選，各黨派的得票率將是：社民黨16%，基民盟和基社盟組成的聯盟黨33%，綠黨12%，自由民主黨3%，選項黨18%，左翼黨4%，「莎拉·瓦根克內希特聯盟”（BSW）6%，其他政黨合計8%。

（德新社、法新社等）

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