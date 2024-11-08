父王和愛妻接連罹癌 威廉王子坦言「人生最難熬1年」：很殘酷

英國威廉王子表示，過去一年可能是他人生中「最難熬」的一段時間，因為他的父親國王查理三世（King Charles III）與妻子凱特（Kate）都被診斷出罹患癌症。

英國廣播公司（BBC）和其他媒體今天報導，王儲威廉王子（Prince William）結束南非之行接受英國媒體採訪，暢談自己如何在王室職責與家庭生活間取得平衡。

被問到這一年過得如何時，威廉王子說道：「你們又來了。很糟啊，可能是我人生當中最難熬的一年。所以囉，只能試著別再有別的事來卡關，真的很難諸事皆順利。」

路透社報導，查理三世2月被診斷出罹患癌症，目前正在接受治療，但他近期仍出訪澳洲與薩摩亞。

現年42歲的凱特則接受了癌症的預防性化療，她曾形容這一年對她家庭來說「極其艱難」。

威廉王子提到：「我為妻子感到驕傲、我為父親感到驕傲，因為他們處理好這些事情，但從家人的角度來看，這真的很殘酷。」