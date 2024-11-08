反制北韓挑釁 南韓秀「軍事肌肉」地對地短程彈道飛彈演習
繼北韓近來三番兩次發射飛彈後，南韓也大秀軍事肌肉。首爾當局今天表示，南韓朝黃海發射了一枚地對地短程彈道飛彈。
法新社報導，擁有核武的北韓在過去兩週的軍事演習中試射了據稱最先進、最強大的固體燃料洲際彈道飛彈（ICBM）及數枚短程彈道飛彈。
南韓合同參謀本部表示，這次實彈演習旨在展現「堅定應對北韓任何挑釁行為的強烈決心」。
合同參謀本部還強調南韓軍方「精準打擊敵方挑釁源頭的能力與戰備狀態」。
合同參謀本部表示，南韓在演習中朝黃海發射一枚「玄武-2」（Hyunmoo-2）地對地短程飛彈。
玄武系列飛彈是南韓狙殺鏈（Kill Chain）先發制人打擊系統的核心部分，能讓南韓在偵測到北韓即將攻擊的跡象時，率先發動攻擊。
今年10月初，南韓首度公開展示最大型的玄武-5型彈道飛彈，具備摧毀地下掩體的能力。
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