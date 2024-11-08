以色列球迷阿姆斯特丹遇「反猶太」攻擊 內唐亞胡派機助撤離

荷蘭首都阿姆斯特丹昨晚傳出衝突事件，造成以色列足球迷受傷。以色列總理內唐亞胡辦公室今天表示，內唐亞胡已聽取相關簡報，並派兩架飛機赴荷蘭協助公民撤離。

荷蘭總理史庫夫（Dick Schoof）今天在X平台發文說：「看到來自阿姆斯特丹（Amsterdam）的報導令我震驚。以色列人遭到反猶太主義攻擊，令人無法接受。」他並表示，已經跟以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）通過話，向他保證「肇事者將遭到追緝和起訴」。

內唐亞胡與史庫夫談話後，以色列理辦公室發布聲明說：「內唐亞胡總理提到，他以最嚴肅態度看待針對以色列公民、預謀的反猶太主義攻擊，並且要求提升對旅荷蘭猶太社群的安全維護工作。」

綜合路透社和法新社報導，內唐亞胡辦公室稍早發聲明說，阿姆斯特丹發生一起針對以色列公民的「嚴重暴力事件」，內唐亞胡已下令出動兩架救援飛機立即前往協助當地的以色列公民撤離。

內唐亞胡辦公室在另一項聲明中說，以色列國家安全部也已呼籲阿姆斯特丹的以色列公民待在飯店房間。

以色列國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）在社群平台X發文說：「去看足球賽的球迷遭遇反猶太主義襲擊，僅因他們的猶太人和以色列人身分就受到難以想像的殘酷攻擊。」

以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）今天在電話中告訴荷蘭外長維爾德坎普（Caspar Veldkamp），請荷蘭政府協助以色列公民安全抵達機場。

內唐亞胡辦公室未說明事發原因，但荷蘭媒體AT5報導說，昨晚以色列足球隊特拉維夫馬加比（ Maccabi Tel-Aviv）和阿姆斯特丹阿賈克斯隊（AjaxAmsterdam）的歐洲聯賽（Europa League）之役發生球迷衝突事件，而且還發生破壞行為。

警方發言人告訴荷蘭國家通訊社（ANP），已有57人遭逮捕。

阿姆斯特丹警方昨天在社群媒體上表示，他們在這波具政治色彩的事件後格外警戒，當時有人從建築物上扯下巴勒斯坦國旗。