法國官員耶路撒冷遭以色列短暫扣押 兩國陷外交齟齬

以色列警察今天進入法國在耶路撒冷治理的一處聖地，並短暫扣押兩名擁有外交身分的法國安全官員，法國政府今天指責以色列傷害雙邊關係。

路透社報導，這起事件發生在法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）準備參訪位於橄欖山（Mount ofOlives）的天主經堂（The Church of the Pater Noster）之際；天主經堂是法國在耶路撒冷治理的4個地點之一，由巴黎當局管轄，被認為是法國的一部分。

法新社記者看見以色列警察包圍兩名法國便衣憲兵，接著把其中一人推倒在地。

法國外交消息人士透露，以色列安全人員曾被告知不要在巴霍到訪前進入天主經堂院落，然而以方人員仍無視通知、進入現場。

巴霍因而拒絕在以色列安全人員在場時進入天主經堂院落。消息人士指出，兩名法國安全官員後來短暫遭到扣押，還說以方知道這兩人來自領事館、具有外交身分。

以色列外交部透過聲明表示，以國安全人員與兩名法國安全官員發生口角，這兩人表明自己的外交人員身分後便立刻獲釋。

法國與以色列關係原本就因以國在加薩（Gaza）和黎巴嫩的軍事行動而陷入緊繃，如今這起爭端又蒙上一層陰影。

巴霍在天主經堂外受訪時，面露不滿地表示：「這是對法國管轄地主權的侵犯行為，在我們都應當共同致力推動該地區和平之際，恐將損害我此次前來以色列促進雙邊關係的努力。」

法國外交部透過聲明表示，將在接下來幾天召見以色列駐法國大使。

自法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）呼籲停止向以色列提供用於加薩的攻擊性武器以來，兩國關係持續惡化。法國政府還試圖禁止以色列武器製造商參加巴黎貿易展覽會，並對以色列在加薩和黎巴嫩的行動日益感到不安。

法國官員不斷強調，巴黎當局致力維護以色列的安全，並提到法軍今年稍早協助以色列防禦來自伊朗的飛彈攻擊。