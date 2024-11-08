熱咖啡潑嬰兒 留澳中國學生引極右派抗議

週四（11月7日），澳洲維多利亞州警方以涉及一系列有關種族主義的襲擊事件為由，逮捕了「國家社會主義網絡」的四名男子，其中包含一名在今年2月被控恐嚇警察、恐嚇警察家人的31歲男子。

8日，多家澳洲媒體的報導都指出，這位31歲的男子是休厄爾（Thomas Sewell）。此人事澳洲的極右翼人士，曾在10月底發起抗議活動，在墨爾本的中國領事館外焚燒中國國旗和中國國家主席習近平肖像；當時的事件起因，跟8月發生的「澳洲嬰兒遇襲案」有關。

警方7日的聲明寫道，被逮捕的男子接受了維州警方的問話，其中一起涉案是件是10月26日星期六中午左右，在墨爾本圖拉克一所領事館外發生的一起焚燒國旗事件。

聲明說，這名男子已被警方釋放，但仍需接受進一步調查。警方表示，對任何出於偏見的犯罪、或恐嚇警務人員的行為，都會採取零容忍態度。

澳洲嬰兒遭潑咖啡事件

8月27日，一位澳洲媽媽帶寶寶在布裡斯本的公園野餐，不料一名中國留學生突然將熱咖啡潑灑在嬰兒身上，導致男嬰身受重傷送醫。

多家媒體報導，涉嫌向嬰兒潑熱咖啡的33歲男子生於浙江杭州，曾移居山東，於2019年持工作假期簽證首次抵澳，後來轉為學生簽證。

有網民自稱疑犯此前在維多利亞州一間羊肉廠打工的同事，指他在事發前因廠方不再聘用學生簽證員工而被辭退。他還發佈疑犯的社交平台帳戶截圖，但帳戶目前已被刪除。也有報導指其事發前申請簽證被拒。

澳州警方確認，這位疑犯在昆士蘭州、新南威爾斯州和維多利亞州等多地生活和工作過，均無犯罪記錄，一直都是以合法途徑進出澳洲，在澳洲亦無不良資產。案發後，警方已向其發出逮捕令，若罪成最高可判終生監禁。

白人極右翼的反彈

雖然「澳洲嬰兒遇襲案」事發至今已超過2個月，但此事引發的影響仍在持續。

自稱「獨立新聞」、但立場疑似偏向右翼的澳洲新聞平台The Noticer報導指出，數十名抗議者10月26日在墨爾本中國領事館外焚燒中國國旗和習近平肖像，並要求中國引渡這名用熱咖啡襲擊澳洲嬰兒的男子。而這場抗議是由澳洲知名的極右翼人士休厄爾率領，休厄爾隨後也在中國駐墨爾本總領事館大樓外發表演說。

報導稱，大約35名以黑布蒙面的人，在墨爾本富裕郊區圖拉克（Toorak）的中國領事館大樓外舉著寫有「黃蛆、交出嬰兒殘割器」的海報，並焚燒了習近平、毛澤東和咖啡襲擊案嫌疑人的海報。

社群媒體上的影片和報導顯示，抗議人士焚燒旗幟和標語牌後，接著高呼「白人反擊」、「勝利萬歲」和「鮮血與榮譽」，隨後休厄爾通過擴音器講話，稱這種情況「無法容忍」。

「最近，一名白人嬰兒被逃回中國的黃蛆致殘。澳洲政府、警方和媒體允許他逃脫『白人的審判』」，休厄爾說。「如果中國有一個白人，他把開水倒在一個中國嬰兒身上，你可以保證中國政府會把他吊死。但我們的政府很軟弱。」

由於當日是週六中午，中國駐墨爾本總領事館並未辦公，因此沒有出現其他人在現場阻止這次的抗議、也沒有引發現場衝突或路人的關注。而社群媒體上的影片顯示，除了日常往來車輛的喇叭聲以外，似乎沒有太多人注意這場抗議，澳洲主流媒體也並未報導此類案件。

不過，有澳洲媒體和民眾認為，生於紐西蘭、爭議性極大的赫桑特是一位新納粹份子，同時，他也曾涉入澳洲多起犯罪事件當中，並多次差點入獄，備受公眾批評。

澳洲最大中文媒體之一的「今日澳洲」10月29日報導了這起事件，並稱「華社主流齊聲譴責」這樣的抗議。報導稱，這數十位抗議者來自澳洲最大的新納粹團體「National Socialist Network」；此外，集會次日，該團體在推特上招募新的成員。

在中文的網路圈中，X知名帳號「李老師不是你老師」10月28日貼出了該事件的影片，也引發熱烈討論，網友對此褒貶不一。網友「Eric.V 前特工/V字旅創作者」表示，「潑咖啡的人是人渣，但這些人也非善茬，白人至上的新納粹團體，以前多次亮過相」。也有網友反諷，「中共忙著抓coser（動漫角色扮演者）呢，沒空」。

嫌犯的遣返問題無解？

根據公開報導，目前雖然澳洲警方已嚴令追捕，但中國司法部門至今並未逮捕這位嫌犯。這也讓中澳之間的司法互助和引渡問題再度浮上檯面。不過，由於中澳之間曾多次以個案方式進行司法互助。如果澳洲政府強力要求中方處理此案，仍有可能達成一定程度的司法合作。

早在2007年9月6日，就由時任中國外交部長楊潔篪與時任澳洲司法部長的路多克（Philip Ruddock）簽署兩國間的中澳引渡協議。

根據該協議，兩國會在共同打擊犯罪上合作，可以向另外一國移交嫌犯。然而，雖然中澳引渡協議已在中國人大通過，但就在中國時任總理李克強2017年3月訪問過澳洲後的隔兩天，時任澳洲總理的特恩布爾（Malcolm Turnbull）突然撤回本應提交給澳洲國會表決的引渡條約，據信是由於不少澳洲國會議員認為，中國人權紀錄不佳，引渡條約恐遭到中國政府濫用。

不過根據《衛報》2021年9月的報導，中澳之間過去也曾以個案的方式，來處理跨國司法問題，並成功達成一些合作。在截至2021年5月26日的2年間，根據澳洲司法部， 兩國共交換了13項司法協助請求，當中包括澳洲向中國提出的8項司法協助請求，以及中國向澳洲提出的5項請求。

當《衛報》要求澳洲司法部詳細說明這些請求涉及的刑事案件類型，部門發言人並沒有具體說明這些請求中有多少被接受或拒絕，又指司法部門沒有「慣例」去確認這些細節。但司法部發言人強調，澳洲和中國之間的司法互助在金融犯罪、毒品犯罪和人身犯罪方面，「為兩國帶來了好處」。

（綜合報導）

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