1世代前成員連恩潘恩墜樓亡 阿根廷起訴3人

阿根廷當局今天表示，英國天團「1世代」（One Direction）前成員連恩潘恩上月從阿根廷首都布宜諾斯艾利斯一家飯店的3樓房間陽台墜落後身亡，有3名涉案人士遭起訴。

路透社報導，31歲的連恩潘恩（Liam Payne）意外身亡震驚全球，並引發關於他是如何墜樓的疑問。

連恩潘恩去世當天，一名飯店員工報警時稱連恩潘恩行為具攻擊性，可能受到毒品和酒精的影響。

檢察官辦公室今天發聲明表示，解剖結果顯示，連恩潘恩去世時體內有酒精、古柯鹼和抗憂鬱藥物殘留。

連恩潘恩的遺體在週末交到他父親傑夫（Geoff）手上，並運回他的故鄉英格蘭。過去幾週，有人看到傑夫和長期擔任1世代保鏢的希金斯（Paul Higgins）一同出現在他兒子去世的卡薩蘇爾巴勒摩飯店（CasaSurPalermo Hotel）。

當局稱，與連恩潘恩死亡有關而遭起訴的3人，包括一名毒販嫌疑人、一名可能提供連恩潘恩古柯鹼的飯店員工，以及一名與這位歌手關係密切的人。

他們3人都被指控與提供毒品給連恩潘恩一事有關，其中飯店員工遭控在連恩潘恩入住期間，至少兩次提供古柯鹼，而據稱毒販在他死前兩天再提供連恩潘恩兩次古柯鹼。

當局表示，與連恩潘恩一同造訪當地的人也被控「遺棄致死」罪。

根據聲明，這些被指控的人都未被公開姓名，但他們將被通知禁止離開阿根廷。

檢察官表示，連恩潘恩死亡的調查將繼續進行，並補充說他們仍在努力破解這位歌手損壞的筆記型電腦。

有目擊者曾告訴當地媒體，他們看到連恩潘恩在飯店大廳摔筆電。