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日媒：美海軍魚鷹機飛抵山口縣 首度駐防日本

中央社／ 東京8日綜合外電報導

駐日美軍計劃在日本山口縣岩國市的美軍岩國基地部署海軍的魚鷹型運輸機CMV-22。共同社報導，今天已知美國海軍的CMV-22已飛抵該基地。

共同社指出，這是美國海軍的CMV-22首度部署於日本。

岩國市政府的相關業務負責人昨天上午目視確認一架魚鷹機飛抵當地。相關人士表示，這似乎是以岩國基地為據點的航空母艦艦載機部隊的運輸機。

日本政府今年7月已經告知岩國市府與山口縣府美軍的部署計畫。對此，山口縣知事村岡嗣政、岩國市市長福田良彥以及周邊的自治體首長8月已經表明同意部署計畫。

日本防衛省等單位日前指出，配合美軍核動力航空母艦「喬治華盛頓號」（USS George Washington）接手「雷根號」（USS Ronald Reagan）駐防在日本神奈川縣的美軍橫須賀基地的任務，美軍規劃變更部署在岩國基地內的艦載機。

日本神奈川縣橫須賀市政府本月稍早表示，已接獲日本政府外務省通知，美軍核動力航空母艦「喬治華盛頓號」將在11月中下旬，進入美國海軍位於橫須賀市的橫須賀基地展開二度部署。

美軍其他軍種已在日本其他基地部署魚鷹運輸機，像是陸戰隊的魚鷹機MV-22就駐紮在沖繩縣宜野灣市的普天間基地；美國空軍的魚鷹機CV-22則部署在東京都內的橫田基地。

日本 美軍 魚鷹

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