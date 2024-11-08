澳航班機發動機空中傳巨響 調頭急降雪梨機場

澳洲媒體今天報導，澳洲航空公司（Qantas Airways）一架原定飛往布里斯本（Brisbane）的班機在乘客聽見飛機其中一具發動機傳出巨大聲響後，緊急降落雪梨機場。

路透社報導，雪梨機場發言人表示，這架飛機調頭後平安降落在雪梨機場。

媒體報導，這架飛機當初起飛後，跑道附近的草地便起火燃燒。目前不清楚草地的火勢是否由飛機發動機所引起。

消防部門在社群媒體X貼文中表示：「雪梨機場正在支援航空救援消防服務（Aviation Rescue FireFighting Service）機構，撲滅在第3跑道燃起的草地火勢。」