快訊

京華城案新進度！台北市議員應曉薇抗告失敗 確定延押禁見2個月

爆王定宇帶美女跟蔡英文吃便當 葛斯齊再貼「想要妳」擷圖質問：發給哪位姑娘

美籍色狼今早驅逐出境直飛舊金山！在台旅遊...還當「清潔工」

仿效安倍 日媒：石破茂擬訪完南美後會晤川普

中央社／ 東京8日綜合外電報導

日本「讀賣新聞」引述消息人士披露，首相石破茂擬於月中訪問南美洲出席國際會議過後，回程時赴美與再次勝選的美國前總統川普會面。

報導指出，石破茂意在川普2025年1月就職前與對方晤面建立信任，以穩固日美同盟。

兩人曾於7日短暫通過話，也一致確認應儘早舉行面對面會談。若石破茂順利與川普會晤，將是他就任首相之後首度訪美。

報導指出，川普的外交易受他與各國領袖間個人關係所影響。川普2016年第一次贏得總統大選後，時任日相安倍晉三當月隨即訪問紐約，並在川普大廈（The Trump Building）會晤當時還未上任的川普。

而安倍當時也是川普勝選後第一個會晤的外國元首。這被認為有助後來建立彼此的親密關係。

石破茂預計11月中旬前往秘魯出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，之後再轉赴巴西參加20國集團（G20）領袖會議，他計劃在會議期間與美國總統拜登（Joe Biden）舉行場邊會談。

川普 石破茂 美國

延伸閱讀

川普曾允諾勝選就赦免 國會暴動案被告期待履諾

川普欲對台灣半導體課稅 學者：先進製程衝擊小 成熟製程衝擊大

美防長：致力有序過渡 軍隊不介入政治

川普重回白宮 洪孟楷：民進黨速與美國新政府溝通

相關新聞

澳航波音客機疑引擎故障突爆炸！雪梨機場起火濃煙直竄

澳洲航空一架原定飛往布里斯本的班機，8日起飛時疑似發生引擎故障爆炸，隨後緊急返回雪梨機場。與此同時，雪梨機場跑道旁的草地...

我佛慈悲，但對穆斯林除外？緬甸僧伽塑造的「伊斯蘭恐懼」

緬甸是一個多民族、多宗教的國家，然而宗教包容性不佳，不同信仰族群間關係長期緊張。尤其佔人口多數的佛教徒，對穆斯林和基督徒的排擠更為嚴重。例如，若開邦的佛教徒經常與當地信奉伊斯蘭教的羅興亞人發生衝突，後者甚至面臨不被承認國籍的困境。

睽違1年！APEC、G20峰會下周登場 彭博：拜習可能會晤

中國國國家習近平下周將前往秘魯參加APEC領導人非正式會議，隨後再轉往巴西出席G20領袖峰會，彭博資訊引述消息人士報導，...

澳航班機發動機空中傳巨響 調頭急降雪梨機場

澳洲媒體今天報導，澳洲航空公司（Qantas Airways）一架原定飛往布里斯本（Brisbane）的班機在乘客聽見飛...

烏軍首入侵砲襲俄國庫斯克 兩國駁火居民成夾縫犧牲者

烏軍2個多月前突然入侵俄羅斯西部，當地俄國民眾的遭遇不明，鄰近俄羅斯庫斯克州的柯倫內沃（Korenevo）村的附近居民宣稱，烏軍曾對逃跑的平民開槍，但烏克蘭否認這些指控，雙方的主張都無法獲得獨立核實。據柯倫內沃村居民表示，烏克蘭人一直對當地進行間歇性砲擊，但沒有收到地方官員警告，導致許多當地居民沒料到戰爭即將到來，而傻傻留在家裡遭受攻擊。 烏軍入侵庫斯克，為烏克蘭政府帶來道德負擔。面對俄烏戰事不斷，儘管烏軍在聲明強調，他們在庫斯克沒有「違反日內瓦公約的紀錄」，但平民遇害是事實，哪一邊軍隊動手不得而知，人民在無情砲火下，成為最無辜又無助的犧牲者。

INTERPOL未納台灣為政治犧牲專業 中國緊箍咒無解？

台灣爭取以觀察員身分參與國際刑警組織（INTERPOL）多年，卻因中國阻撓，持續未能如願。不過，根據INTERPOL官方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。