疑向中國洩密 駐德美軍1離職人員被捕
德國檢方今天表示，駐德美軍一名美籍前職員因涉嫌向中國傳遞有關美軍資訊而被捕。
法新社報導，檢方對只給出這名男子的身分叫「馬丁D」（Martin D.），指他「涉嫌表達意願要為外國情報機構從事情報工作」，還說犯嫌在2024年曾與中方官員聯繫，主動提出願將美國軍方敏感資訊交給對方。
檢察官說，男子已於7日在法蘭克福（Frankfurt）被捕，也已搜索他的公寓。
檢方表示男子是近期才從單位離職，他向中國提供「為美軍工作期間所獲得的資訊」。
檢方指出，調查是在與德國情報部門「密切配合」下進行。
德國上個月表示，由於對間諜活動憂心日深，擬對在政府與企業敏感領域工作人員加強安全查核。
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