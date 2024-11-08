菲總統簽署2項新法案 為南海主張提供法律依據

菲律賓總統小馬可仕今天簽署「菲律賓海域法案」和「菲律賓群島海道法案」，整合了聯合國海洋法公約以及南海仲裁結果，為菲律賓的海洋權利，包括南海在內，提供了法律依據。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）上午在總統府馬拉坎南宮，簽署了這兩道法案。

他在簽署儀式上說，這兩道新法凸顯出菲律賓保護海洋資源的決心，也讓菲律賓的國內法與國際法一致化，特別是聯合國海洋法公約（UNCLOS），提高政府的海洋治理能力，加強經濟發展及國家安全。

一般認為，這兩道法案是在菲中南海爭議的長年刺激下成形。

菲律賓海域法（Philippine Maritime Zones Act）是菲律賓第一道認可南海國際仲裁結果、以菲律賓憲法與聯合國海洋法公約為基礎的國內法，界定菲國海事區域，並授予菲律賓可在這個範圍內行使的法律權力。

根據新法，菲律賓海事區域的範圍包括內海、群島水域、領海、鄰接區、專屬經濟區以及大陸棚，菲律賓可依據聯合國海洋法公約及南海國際仲裁結果，使用海事區域的資源。

新法並規定，建造於菲律賓海事區域之內的人工島，屬於菲律賓政府；若專屬經濟區與其他國家重疊，則依國際法協商劃界。

違反菲律賓海域法者，依現有法條懲處，或是科處60萬美元至100萬美元（約新台幣1925萬元至3210萬元）的行政罰款。

中國在南海興建的人工島之中，有數座就位於菲律賓專屬經濟區之內；而菲律賓與台灣的專屬經濟區也有重疊。

菲律賓援引「聯合國海洋法公約」（UNCLOS），主張可獨享200海里專屬經濟海域的資源，中國則援引歷史依據主張擁有幾乎整片南海，雙方就南海權利長年以來存在爭執。

馬尼拉於2013年1月將中菲南海爭議提交國際仲裁。2016年7月，設於荷蘭海牙（Hague）的常設仲裁法院（PCA）裁決，中國用以索討南海主權的九段線在國際法之下不具效力，菲律賓可獨享專屬經濟區的資源。

北京不接受也不承認仲裁結果。

另一方面，菲律賓群島海道法（PhilippineArchipelagic Sea Lanes Act）授權菲律賓總統依國家安全、航行安全、漁場保護與環境保護等考量，在菲律賓群島水域指定海上航道，管理外國船舶及飛機的通行路線。

在群島海道行使通行權的外國船舶及飛機，不得從事威脅菲律賓主權、領土完整以及政治獨立的活動。此外，若在通行過程中對菲律賓或任何第3方造成財產損失，必須提出賠償。

違反菲律賓群島海道法者，將依現有法條懲處，如無現有法條可罰，則判處6個月又1天到2年又2個月的有期徒刑，或是120萬美元罰款，或是以上兩者。

這兩道新法將在公告於官方公報網站或主流報紙的15天後生效，中國預料會對這兩道法律提出抗議。