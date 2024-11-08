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睽違1年！APEC、G20峰會下周登場 彭博：拜習可能會晤

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
消息指拜登預計下周會在祕魯首都利馬期間與習近平會面。美聯社
消息指拜登預計下周會在祕魯首都利馬期間與習近平會面。美聯社

中國國國家習近平下周將前往秘魯參加APEC領導人非正式會議，隨後再轉往巴西出席G20領袖峰會，彭博資訊引述消息人士報導，美國總統拜登預計會在祕魯首都利馬期間與習近平會面，這將是兩人繼去年11月後再次會晤。消息人士指，目前中美團隊仍進行磋商，暫時未確定日期。

中國外交部發言人華春瑩8日宣布，國家主席習近平將出席本月中在祕魯舉行的亞太經濟合作（APEC）領袖會議，和在巴西舉行的G20峰會，並對兩國進行國是訪問。

華春瑩宣布，應祕魯總統博魯阿爾特邀請，習近平將於11月13日至17日赴祕魯利馬，出席APEC第31次領導人非正式會議，並對祕魯進行國是訪問。

華春瑩同時也宣布，應巴西總統魯拉邀請，習近平將於11月17日至21日赴里約熱內盧，出席二十國集團（G20）領導人第19次峰會，並對巴西進行國是訪問。

巴西 祕魯 習近平

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