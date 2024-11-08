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中國再度入選國際刑警組織執委會 2026年大會香港舉行

中央社／ 倫敦7日專電

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國際刑警組織（INTERPOL）大會今天在英國蘇格蘭格拉斯哥落幕。根據INTERPOL公告的新一屆執委會名單，中國再度獲選為執委會亞洲區代表，且2026年大會將在香港舉行。

執委會由INTERPOL主席、3名副主席及9名區域代表組成，職責包括監督INTERPOL秘書處工作及大會決議執行。執委會成員由大會選舉產生；其中，區域代表任期3年，分別來自美、非、歐和亞洲。

根據INTERPOL發布的名單，任期至2027年的新一屆執委會2名亞洲區代表分別來自中國和卡達。上一屆執委會也有中國在列。

INTERPOL官網資料顯示，競選亞洲區代表席位的國家有澳洲、中國、伊朗、南韓、卡達、越南。來自中國的代表是INTERPOL中國國家中心局局長王永。

此外，大會決議，未來3年的大會將依序在摩洛哥（2025年）、香港（2026年）和卡達（2027年）舉辦。

第92屆INTERPOL大會4至7日在格拉斯哥舉行。根據大會資料，總計有來自179個國家約1000人與會，包括65位警政首長。INTERPOL目前有196個成員。

本屆大會也在5日經秘密投票選出新一任INTERPOL秘書長、來自巴西的伍基沙（Valdecy Urquiza）。根據選拔規定，秘書長的產生由執委會篩選幾位候選人並面談後，經議決推舉一位交由大會依簡單多數決任命。秘書長任期5年，可延任1次。

競選期間曾公開強調務必防止INTERPOL「紅色通報」遭濫用的英國籍秘書長參選人卡瓦納（StephenKavanagh）未獲上一屆執委會青睞，最終未能進入本屆大會投票任命階段。卡瓦納是時任INTERPOL警務執行長（相當於副秘書長）。紅色通報（Red Notice）是INTERPOL最高級別緝捕通報。

專制威權國家在INTERPOL擴大影響力的情形持續引發關注。除了俄羅斯、中國、土耳其、阿拉伯聯合大公國等國家濫用「紅色通報」迫害異議人士、記者，來自阿拉伯聯合大公國的現任主席阿萊希（Ahmed Naser al-Raisi）於2021年當選時，已在英、法、土耳其等5國面臨虐待嫌疑人等刑事指控，當時他擔任阿聯內政部督察長。

國際刑事法和人權法律師戴維斯（Rhys Davies）今天在英國「泰晤士報」（The Times）撰文，觸及圍繞INTERPOL的政治操弄、以及各項制度原則如何不斷遭背離。除了阿萊希任命案，他也提到在中國堅持下，台灣持續遭INTERPOL排除，導致全球警務合作存在危險盲點，這也凸顯地緣政治壓力如何危害INTERPOL的核心使命。

戴維斯呼籲，INTERPOL不能繼續是專制政權的玩物。

卡達 投票 英國

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