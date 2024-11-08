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韓國濟州島外海漁船沉沒 14船員獲救13人失蹤

中央社／ 首爾8日綜合外電報導

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韓聯社報導，韓國濟州島外海今晨發生漁船沉沒事故，造成13人失蹤，另有14名船員獲救，其中2人失去意識。

韓國海洋警察廳說，今晨4時33分接獲求救訊號，指出一艘重129噸的漁船逐漸沉沒，事發地點在濟州飛陽島（Biyang Island）外海約24公里處。

報導還說，韓國總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）已動員資源協助救難。

據報船上有16名韓國人，其餘11人是外籍人士。

尹錫悅 警察

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