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COP29在即 監測機構稱2024將是史上最熱、籲加速減排

中央社／ 巴黎7日綜合外電報導

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在各國代表齊聚召開聯合國氣候大會的幾天前，歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」今天表示，2024年「幾乎肯定」會是有紀錄以來最熱的一年，暖化幅度超過攝氏1.5度。

法新社報導，第29屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP29）下週將在亞塞拜然登場。哥白尼氣候變化服務（C3S）表示，全球正在跨越氣溫紀錄的「新里程碑」，因此應該在COP29加速行動，以減少溫室氣體排放。

西班牙上月發生致命洪災，美國則是遭到颶風密爾頓（Milton）襲擊，而上個月也是紀錄上均溫第2高的10月，僅次於2023年。

聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在今天一場演說中表示：「人類火烤地球，正在付出代價。」他並列出今年初以來一長串全球各地的災難性洪水、野火、熱浪及颶風災情。

古特瑞斯說：「這些新聞標題的背後是人類悲劇、經濟與生態的破壞，以及政府失靈。」

哥白尼氣候變化服務表示，跟尚未以工業化規模燃燒化石燃料的1850至1900年平均值相比，2024年可能比那段時期高出攝氏1.55度以上。

哥白尼氣候變化服務副主任勃吉斯（SamanthaBurgess）說：「現在幾乎肯定2024年將是紀錄上最熱的一年，也是比工業化前水準高出攝氏1.5度以上的第一年。」

這並不代表違背了巴黎氣候協定（Paris Agreement）的承諾，因為協定是以數十年計，而非以個別年份衡量。巴黎協定致力於將全球氣溫升幅限制在攝氏2度以內，能限制在1.5度以內更好。

巴黎氣候協定 聯合國 颶風

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