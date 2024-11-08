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德財長去職 恐提前大選

聯合報／ 國際中心／綜合報導
德國財政部長林德納。(歐新社)
德國財政部長林德納。(歐新社)

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德國總理蕭茲六日開除自由民主黨財政部長林德納後，自由民主黨宣布該黨所有部長都將離開政府。德國三黨聯合內閣宣告瓦解，很可能明年三月提前大選。

在美國大選川普勝出的同日，歐洲最大經濟體德國政局生變，又給世界另一不確定性。

法新社報導，資深自由民主黨國會議員杜爾說，「聯邦政府中的其他自由民主黨籍部長宣布將請辭」，預計將有四位內閣部長出走。

二○二一年組成的德國三黨聯合內閣，以社民黨（ＳＰＤ）代表的紅色、綠黨的綠色及自由民主黨（ＦＤＰ）的黃色，而有「紅綠燈聯盟」之稱。

聯合內閣成立以來，三黨之間諸多政策始終有歧見。最近的爭執焦點是如何讓德國走出經濟衰退，聯合內閣的民調也持續滑落。

壓垮聯合內閣最後一根稻草是預算之爭。為填補明年預算巨大缺口，蕭茲的社民黨和綠黨傾向稅收和舉債等，但自民黨卻奉行「債務煞車」，落實預算平衡。

蕭茲稱，他是因為林德納在預算爭議方面的阻撓行為而將他解職，指責這位財長將政黨置於國家之上，並以站不住腳的理由阻止立法。

開除林德納後，蕭茲預計將領導由他所屬的社會民主黨和綠黨組成的少數政府。

蕭茲六日宣布明年一月十五日會提請聯邦議院（德國國會下議院）信任投票，若信任投票失敗，他可正式請總統史坦麥爾廿一天內解散聯邦議院，然後六十天內舉行選舉。如此一來聯邦國會大選將從原訂明年九月提前至三月。

目前德國各項民調中，蕭茲的社民黨支持率約百分之十五排第三，落後保守派基民黨（百分之卅一到百分之卅六）與極右翼德國另類選擇黨，綠黨百分之十一排第四，自民黨僅百分之四。

內閣 德國 蕭茲

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