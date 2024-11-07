快訊

我曾遭點名繳保護費 旺宏吳敏求：若被要求複製先進製程 台積恐沒本錢說不

聽新聞
0:00 / 0:00

日本自民黨眾院大選慘敗 兩院議員懇談會檢討砲聲隆隆

中央社／ 東京7日專電
日本執政黨自民黨在上個月底的眾議院大選慘敗。新華社
日本執政黨自民黨在上個月底的眾議院大選慘敗。新華社

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

日本執政黨自民黨在上個月底的眾議院大選慘敗，今天召開檢討大選結果的（參眾）兩院議員懇談會，首相、黨總裁石破茂在會中致歉。出席者有人批評黨執行部（黨高層）並究責，但未出現要求石破立即下台的聲音。

這次的眾議院大選，自民黨掉了56席，僅拿到191席。與聯合執政的公明黨的席次加起來未能取得眾議院過半席次，是歷史性的大敗。

日本朝日新聞報導，自民黨今天召開兩院議員懇談會。因為自民黨在眾議院成為「少數執政黨」（朝小野大局面），如果黨內產生對立、黨分裂的話，很可能整個自民黨會淪為在野黨，因此暫未出現「逼宮」聲浪。

會議一開始，石破說：「很多同志失去議席，我感到傷痛至極。我就任總裁（黨主席）獲得比較高一點的支持，是因為人民期待自民黨能聽到人民的心聲。我就任總裁後，還有很多地方做得不夠，深切反省，感到很抱歉。」

石破表示，國際局勢不穩定，經濟對策、物價上漲、能登半島強震後的災後重建等國政片刻都不能停滯，他會謙虛地傾聽人民的聲音，向前邁進，希望大家能賜予力量。

會議一開始開放媒體採訪，之後進行閉門會議，約有200人出席，其中約50人發言。會議時間比原先預定的時間延長1個小時，總共約3個小時。

有出席者透露，有關眾議院大選近尾聲時，自民黨對於非提名候選人提供2000萬日圓（約新台幣420萬元）一事，會中很多議員嚴加批判，認為此舉導致選舉流向瞬間產生變化，許多夥伴因而落選。

會中有人表示，「如果黨不革新的話，無法打明年夏天的參議院選戰」。

會後，在滋賀1區敗選、但在比例選區復活的眾議員大岡敏孝對媒體表示，有在會中追究石破的責任。他批評說：「如果是企業的話，發生問題之後，執政部（高層）就得負責。」

會議上有多名議員發言追究責任，但並非立刻要求石破等黨執行部下台。有議員要求在明年度預算通過後，黨執行部應下台。

自民黨兩院議員懇談會不似黨大會或兩院議員總會（大會）擁有表決權，僅是討論的場所。

麻生太郎執政的2009年出現要求麻生下台的聲浪之際，自民黨前幹事長中川秀直收集連署，要求召開參眾兩院議員總會（大會），最後僅召開兩院議員懇談會。

報導說，今天這場自民黨的兩院議員懇談會是由黨執行部決定召開，具有讓大家宣洩不滿的意味。

執政黨 大選 日本 石破茂 自民黨 議員

延伸閱讀

在野難整合 日媒估：石破茂可望二輪投票當選日相

秘魯APEC峰會 習近平、石破茂有望會晤

窮得只剩日幣…日股看好、日圓卻陷「0.21保衛戰」 專家分析未來展望

日本自民黨敗選…幹事長未請辭 分析：因關係政權延續

相關新聞

日本自民黨眾院大選慘敗 兩院議員懇談會檢討砲聲隆隆

日本執政黨自民黨在上個月底的眾議院大選慘敗，今天召開檢討大選結果的（參眾）兩院議員懇談會，首相、黨總裁石破茂在會中致歉。...

德國陷政治危機…在野陣營施壓 要求蕭茲下週信任投票

德國因3黨組成的聯合內閣瓦解而陷入政治危機，在野的保守派陣營今天施壓，要求不必等到明年，下週即可對總理蕭茲領導並遭逢危機...

日媒：福島第一核電廠 廢爐具體前景不明

日本東京電力公司（東電）今天回收福島第一核電廠2號機少量的熔融核燃料團。日媒分析，這有助於評估正式取出方式，但是燃料團塊...

義國前總理家族 再度進擊政壇

義大利政壇長期受已故前總理貝魯斯柯尼影響，現在，他的子女似乎正打算接手父親的政治遺產，以恢復前進黨昔日輝煌…

歐盟執委會主席將缺席COP29氣候峰會 外界憂「致命訊號」

歐洲議會議員對歐盟的氣候領導地位表示擔憂，因為歐盟執委會主席范德賴恩證實將缺席在亞塞拜然舉行的COP29氣候峰會

日本防衛大臣首登南韓軍艦 強調密切合作重要性

日本防衛大臣中谷元今天在神奈川縣的海上自衛隊橫須賀基地出席歡迎南韓軍艦入港的活動，並登上南韓軍艦參與交流。防衛省表示，這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。