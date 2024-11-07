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德國陷政治危機…在野陣營施壓 要求蕭茲下週信任投票

中央社／ 柏林7日綜合外電報導
德國總理蕭茲。圖／路透社
德國總理蕭茲。圖／路透社

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德國因3黨組成的聯合內閣瓦解而陷入政治危機，在野的保守派陣營今天施壓，要求不必等到明年，下週即可對總理蕭茲領導並遭逢危機重創的政府進行信任投票

法新社報導，蕭茲（Olaf Scholz）領導的3黨聯合政府6日瓦解後，德國中間偏右的基督教民主黨（Christian Democrats）主席梅爾茲（Friedrich Merz）隨即提出上述要求。

梅爾茲表示，蕭茲與綠黨（Greens）和自由民主黨（Free Democrats）組成的不愉快聯盟已經「失敗了」。

歷經數月的激烈內鬥，蕭茲開除自由民主黨籍的財政部長林德納（Christian Lindner）後，德國3黨聯合政府最終於6日晚間瓦解。

蕭茲表示，他打算明年元月15日進行信任投票，如此國會議員便可決定，國會是否將於明年3月提前改選，比原先預定明年9月的選舉時程提前半年。

不過雄心勃勃的梅爾茲自有主張，呼籲現在就進行信任投票，為讓改選提前至明年元月鋪路，並告訴國會同僚：「昨晚拍板…聯合政府瓦解，那麼國會的會期也隨之告終。」

梅爾茲預計將與蕭茲和德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）會談，在此之前他還說：「當然沒有任何理由要求直到明年元月才進行信任投票。」史坦麥爾則呼籲各方要理性並承擔責任。

德國 投票 蕭茲

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