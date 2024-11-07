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歐盟執委會主席將缺席COP29氣候峰會 外界憂「致命訊號」

中央社／ 布魯塞爾6日綜合外電報導
歐盟執委會主席范德賴恩。圖／歐新社
歐盟執委會主席范德賴恩。圖／歐新社

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歐洲議會議員歐盟的氣候領導地位表示擔憂，因為歐盟執委會主席范德賴恩證實將缺席在亞塞拜然舉行的COP29氣候峰會。

觀察人士指出，范德賴恩（Ursula von der Leyen）的這一決定是「一個致命訊號」，引發對歐洲應對氣候危機承諾的質疑。

英國「衛報」（The Guardian）報導，歐盟執委會昨天證實，范德賴恩不會參加11日在亞塞拜然首都巴庫（Baku）揭幕的第29屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP29）。一名發言人表示：「執委會正處於過渡階段，主席將專注於她的機構職責。」

范德賴恩正在為12月1日開始的第2個任期做準備，歐洲議會聽證會結束後，她所率領的團隊將上任。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和即將卸任的美國總統拜登也將缺席12、13日舉行的「世界領袖氣候行動峰會」。根據路透社報導，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）因頭部受傷不會出席，預計中國、南非、日本和澳洲領導人也不會參加。

歐洲議會巴庫會談代表團副主席查希姆（Mohammed Chahim）形容范德賴恩的缺席「令人遺憾」，但表示這並不意味歐盟缺乏承諾。

德國綠黨議員布洛斯（Michael Bloss）也是代表團成員之一，他表示，歐洲最有權勢的女性和其他領導人選擇不出席，這是「一個致命訊號」。

亞塞拜然 歐盟 議員

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