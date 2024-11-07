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日本防衛大臣首登南韓軍艦 強調密切合作重要性

中央社／ 東京7日綜合外電報導
日本防衛大臣中谷元。圖／美聯社
日本防衛大臣中谷元。圖／美聯社

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日本防衛大臣中谷元今天在神奈川縣的海上自衛隊橫須賀基地出席歡迎南韓軍艦入港的活動，並登上南韓軍艦參與交流。防衛省表示，這很可能是日本防衛大臣首度踏上南韓軍艦。

共同社指出，由於日韓關係改善，中谷元有意藉由此舉向國際社會展現兩國在國防領域密切合作。

南韓軍艦這次是單獨駛入日本港口，為2018年發生南韓軍艦以射控雷達鎖定日本反潛機一事之後首見。駛入日本港口的南韓軍艦正在訓練。

中谷元今天在活動中致詞時提及北韓相繼試射彈道飛彈，並指出必須因應地區嚴峻的安保環境，呼籲「日韓合作比以往更為重要」。

南韓 日本 軍艦

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