日本防衛大臣首登南韓軍艦 強調密切合作重要性

美國前總統川普強勢回歸，有媒體用「強人」或「國王」來形容他。一般「強人」是用來形容專制政體的領導人，也有一些民主國家的強人透過修憲當萬年總統。川普也透露他想當第三任，並曾呼籲終結憲法。現在有望完全執政的川普，第二任期肯定會更專制，但他能毀掉美國民主制度，成為像俄羅斯總統普亭或匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）那樣的強人嗎？答案是否定的。

2024-11-07 13:54