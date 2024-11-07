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身邊人屢出包！南韓總統尹錫悅支持率創新低 開記者會致歉「都是我的疏忽」
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南韓總統尹錫悅7日在首爾龍山總統府舉行公開記者會，對他身邊的人，屢屢引發各種爭議，造成南韓社會不安，公開向南韓民眾道歉。
韓聯社報導，尹錫悅在記者會之前，先對著鏡頭鞠躬致意，向全南韓國民道歉之後才發表談話。尹錫悅表示，對於他身邊的人，涉及各種爭議，他深感愧疚，因此向全南韓民眾道歉。
尹錫悅表示，身為一國元首，只要引發爭議，造成社會不安，就是自己的錯，一切都是他的「疏忽與缺乏道德」所致，他不會找藉口辯解，並且向全南韓國民，由衷致歉。
尹錫悅並表示，當選南韓總統兩年以來，他每天都盡心盡力工作，不過可能還是有不足之處，這些狀況，也期盼南韓國民能夠原諒。
民調機構Realmeter日前發布調查結果顯示，尹錫悅與執政黨國民力量黨的支持率雙雙創本屆政府成立以來新低。
民調結果指，尹錫悅施政好評率為22.4%，差評率為74.2%，分別創下尹錫悅就任以來的新低和新高。該調查於10月28日至11月1日進行，針對全國2516名18歲以上選民。
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