全球22國飢餓惡化 聯合國：亟需人道援助

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【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

全球飢餓危機持續惡化，戰爭衝突、極端氣候成兩大主因！一項聯合國報告指出，蘇丹、南蘇丹、馬利、巴勒斯坦和海地等二十二個國家及地區，未來六個月內糧食危機將嚴重惡化。糧農組織呼籲，若缺乏人道主義和國際行動的援助，飢餓危機恐將出現更大的生命損失。

國家面臨嚴重飢餓

《衛報》報導，為找出世界各地飢餓嚴重地帶，糧農組織和糧食計畫署針對衝突、政治暴力、經濟衝擊和自然災害進行風險分析，並評估對農業活動可能造成的破壞。調查結果顯示，受戰爭影響的二十二個國家及地區中，其糧食危機預計將在未來六個月內嚴重惡化。

其中，蘇丹、南蘇丹、馬利、巴勒斯坦和海地被評為最受關注國家，尤其面臨嚴重飢荒問題。以蘇丹為例，長達十八個月的衝突干擾當地糧食供應，並阻礙人道援助導致居民流離失所，加上極端天氣造成糧食不安全狀況惡化，這些原因都加劇蘇丹人民的飢餓狀況。

此外，戰爭衝突恐造成大規模流離失所，以及人道危機惡化而增加難民跨境流動。聯合國糧農組織總幹事屈冬玉強調，人們正在經歷食物長期缺乏，世界面臨前所未有的長久飢餓。

極端氣候加劇乾旱

《Down To Earth》報導，極端氣候導致農業產量大幅下降，也成為糧食危機的重要因素。報告指出，未來數個月將出現「反聖嬰現象」並造成大規模的乾旱，尤其分布在非洲地區。

糧農組織官員奧雷利安強調，這些經歷人道主義危機的國家，反聖嬰現象將會加劇當地的糧食不安全，增加人類痛苦並造成經濟衰退，若缺乏人道主義和協調一致的國際行動，這些地區將出現更大的生命損失。

「這些都在預料之中。」慈善機構Mercy Corps Ethiopia專案主任穆根亞表示，整個非洲糧食不安全狀況正以令人不安地速度持續上升，造成這世紀以來最嚴重的飢餓危機，尤其是在蘇丹、奈及利亞和馬利等國家。

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